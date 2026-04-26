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迷客夏：國際珍奶節「珍珠免費加料」！第二杯5折喝到勞動節

▲左起：HERSHEY’S x ODD ONE OUT新品，「黑巧藍莓可可奶蓋」大杯130元、「黑巧紅石榴鮮奶茶」130元。（圖／ODD ONE OUT提供）

ODD ONE OUT：買一送一HERSHEY’S聯名新品！

迎接4月30日國際珍奶節，買一送一手搖飲料優惠報到！迷客夏表示，提前4月27日起爽拿「珍珠免費加料券」、緊接著「第二杯5折」喝到五一勞動節；美國百年巧克力HERSHEY’S好時聯名台北人氣奶茶店ODD ONE OUT開喝「大人系巧克力飲品」買一送一喝起來。響應國際珍奶節，迷客夏號召大家開喝咀嚼系手搖飲料：◾️（每店每日限量50張，贈完為止；珍珠免費加料券之使用方式請詳見券上說明）。◾️（第二杯5折優惠以單筆訂單內最低價者折扣，活動優惠可累計，數量有限，售完為止）。美國百年巧克力HERSHEY’S好時聯名台北人氣奶茶店ODD ONE OUT，選以「Exotic Dark」兩款系列巧克力，開喝濃郁巧克力融合異國酸甜水果風味的「大人系巧克力飲品」。「黑巧藍莓可可奶蓋」開喝五窨茉莉花香與野生藍莓的酸甜果韻、加入鋪滿現刨巧克力屑的絲滑巧克力奶蓋；ODD ONE OUT以招牌手工配料選用100%紅石榴原汁，製成模擬果汁軟餡口感的粉粿，加入台東鹿野緋紅烏龍，融合彰化新鮮乳源與 HERSHEY’S 巧克力醬成「黑巧紅石榴鮮奶茶」。；或於ODD ONE OUT店內完成指定社群任務，即可兌換一包HERSHEY’S好時Exotic Dark巧克力（口味隨機）。