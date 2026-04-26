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明尼蘇達灰狼隊在今（26）日季後賽首輪第四戰對決丹佛金塊的比賽中，繼後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）開賽閃電傷退後，頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）也在第二節因左膝過度伸展受傷離場，甚至需要人員攙扶才能回到休息室。醫學專家警告，最壞的情況恐怕是十字韌帶（ACL）撕裂。意外發生在第二節末段剩餘2分42秒，愛德華茲在一次殺入禁區時，落地不慎導致左膝出現明顯的過度伸展，落下倒地時表情極度痛苦。從轉播畫面來看，愛德華茲無法自行走回休息室，必須在工作人員攙扶下才能離開賽場。他在退場前上陣17分鐘，是灰狼能夠緊咬比分的關鍵。半場結束時，灰狼以50：54暫時落後金塊，但全隊士氣或許會已因這2起傷訊大打折扣。知名運動醫學專家Evan Jeffries醫師在第一時間查看轉播後，於社群平台X上發表了自己的看法：「愛德華茲的受傷是屬於膝蓋過度伸展。我們現在最擔心的是最壞情況為ACL（前十字韌帶）撕裂；最好的情況則是骨挫傷或關節囊損傷。」通常膝蓋反折會對韌帶造成極大壓力，如果是輕微的骨挫傷，愛德華茲或許能較快回歸；但若涉及韌帶受損，不僅本季報銷，更將直接衝擊灰狼未來的建隊布局。灰狼今晚的運氣可謂背到極點。在愛德華茲受傷前，另一名主戰後衛迪文琴佐（Donte DiVincenzo）才剛因為非接觸性的腿部傷勢退場，同時也被醫學專家初步懷疑是阿基里斯腱的傷勢。如果這兩位核心球員都面臨長期缺陣，對於正處於奪冠窗口期的灰狼隊來說，無疑是致命的毀滅性打擊。