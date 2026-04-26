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效力於大聯盟休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，近期在大聯盟以強大後援讓人留下深刻印象，就連太空人主播台都對他讚譽有加，「鄧愷威今年對太空人所做出的貢獻真的值得讚許」，結果隨後又大聊鄧愷威打高爾夫故事，轉播台2人開始猜測「到底用幾球？」甚至說要繼續追蹤報導，讓台灣網友笑說「本季MLB最重要的事」！鄧愷威今（26）日對決紐約洋基時雖投0.1局便失分退場，不過他近期的好表現依然讓所有人都對他相當讚譽有加。太空人轉播台近日表示，「鄧愷威今年對太空人所做出的貢獻真的值得讚許，太厲害了！」主播繼續補充，「太空人從巨人交易鄧愷威後，他的表現至今相當優異，今年太空人牛棚殘破不堪，他是唯一亮點。」並分享鄧愷威在場邊也時常有笑容，是個有趣的人。由於月初鄧愷威登板中繼時，主播台就曾聊過他的高爾夫故事，「鄧愷威今年春天打了人生首場高爾夫，他只打了前九洞，因為球被他用光了！他在高爾夫球場上過得不是很好。」當時主播台聊起這則趣味故事相當活絡，更說不知道鄧愷威用了幾球，「我不知道，但他跟我講的時候自己笑很爽。」沒想到這個趣聞一直到接近月底，還是讓轉播台念念不忘。轉播台又在稱讚完鄧愷威後說起他的場下故事，「給你2又3分之2局無失分表現，等下還能幫你做美甲，太厲害了，這小子什麼都會！」隨後提起「我們必須追蹤他的高爾夫故事」、「你猜他起手幾顆球？」、「我猜6球」、「我覺得6球以上」兩人聊得不亦樂乎，甚至還在中途插播比賽內容後，回來繼續補充，「這是最嚇人的一點，他轉頭就走欸！就這樣離開高爾夫球場欸！」「目前不知道他起手幾顆球，我們要嘗試追蹤報導這件事。第一次打高爾夫的結局是沒球可打所以走人！這件事情我們必須追根究柢，目前這些就是我們僅有的資訊。」轉播台對鄧愷威高爾夫球的執著程度實在遠超大家想像。主播對鄧愷威打高爾夫的好奇心太猛烈，也讓台灣網友笑說，「高爾夫的故事可以講一季」、「不愧是sweeper投手，打出去的小白球也很會跑」「這個搞的不只美國主播想知道，我們也超想知道」笑翻球迷。