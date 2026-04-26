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台南亞太成棒主球場花費上億元打造，但昨戰統一獅與台鋼雄鷹比賽前，球場竟因零星雨勢讓排水系統因「卡紅土」嚴重堵住，球員休息區外、外野側邊紅土區都形成數個小水池，導致賽事延後1個半小時開打，成為球迷討論焦點，昨天原定於16點05分在台南亞太主球場開打的統一獅與台鋼雄鷹之戰，因為白天的零星雨勢造成排水失靈，球員休息區外以及外野的側邊紅土區都發生積水，導致比賽延後至17：30才開打，場邊不少工作人員拿著掃帚、舀水工具與吸水海綿「人工排水」，忙得不可開交。亞太棒球訓練中心是一座複合式棒球園區，整體造價約新台幣33.65億，主球場最多容納2.5萬人進場，是全台現今最大戶外球場，此外還有副球場、少棒主球場與副球場，以及許多室內外練習場、重訓室與訓練中心，由劉培森建築師事務所與日本竹中工務店等團隊技術合作，共二期統包工程由聯鋼營造負責，整體規劃優美先進、原受到球迷讚揚，昨主球場卻因零星雨勢排水失靈。事發後，台南市體育局也表達歉意，並承諾儘速改善，同時也解釋主球場排水不順的狀況，初步研判是因近期連續降雨，導致內野紅土流失過多所致。台南市體育局完整回應，「對於造成使用者不便，本局深表歉意並將盡速改善。經初判，近期強降雨導致內野紅土流失，進而淤積於排水孔道造成排水不順，已排定本周賽程結束後，安排營造單位與維護團隊進行現場檢視及清理作業。本局後續將一併檢視場地排水及日常維護SOP，加強雨後巡檢頻率，確保排水系統維持最佳效能，提供球員與球迷更安全、完善的專業場地。」