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洛杉磯道奇隊今（26）日在主場交手士氣正旺的芝加哥小熊。儘管佐佐木朗希在自己的搖頭娃娃日單場慘挨3發全壘打，但在隊友全場14支安打、包括大谷翔平終結連4場無安打低潮的助威下，道奇終場以12：4痛宰小熊。佐佐木朗希苦撐5.1局摘下本季首勝，也終結了個人長達357天的勝投荒。佐佐木朗希今日帶著開季0勝2敗、防禦率破6的壓力掛帥先發。此役他投出旅美生涯新高的99球，雖然5局的投球中每局都有失分危機，且單場挨了3支全壘打，但他展現極強韌性，最終主投5.0局被敲7安、送出5次三振失4分。隨著道奇牛棚在6局無人出局滿壘的絕對危機中力保不失分，加上打線全場14安爆發，道奇最終以12：4大勝小熊。這不僅是佐佐木旅美後的第2勝，更是他自 2025年5月3日奪勝後，跨越357天再次品嚐勝投滋味。本場比賽的焦點莫過於佐佐木朗希與小熊隊強打鈴木誠也的正面對決。2局上，鈴木誠也瞄準佐佐木一顆時速98.5英里（約158.8公里）的高角度火球，揮出左中外野方向的陽春砲，先聲奪人。鈴木今日手感發燙，繳出4打數3安打、包含1轟的猛打賞，打擊率攀升至.327。另一方面，道奇當家球星大谷翔平今日繼續擔任首棒指定打擊，首打席便掃出左外野安打，終結了連4場、連14打席無安打的低迷。大谷全場雖然3打數1安打，但靠著2次保送，全場3度上壘，成功為隊友製造得分機會。道奇在4局下展開瘋狂反撲，在2：3落後時，靠著大谷翔平的保送上壘與弗里曼（Freddie Freeman）的逆轉安打，單局連敲5支安打、瘋狂灌進6分大局，徹底擊潰小熊先發投手，也讓近期打出10連勝氣勢的小熊隊瞬間熄火。