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洛杉磯道奇隊日籍投手「令和怪物」佐佐木朗希，於台灣時間（26）日在主場迎戰芝加哥小熊，雖然此役他苦戰6局被轟3支全壘打，但最終靠著打線支援以12：4奪下本季首勝。儘管速球威力遭質疑，但佐佐木朗希本場指叉球展現出的「質變」數據，持續進化也讓美媒感到驚豔，「轉速是平時的兩倍」。總教練羅伯斯也讚，「他表現越來越好，對他印象深刻。」佐佐木朗希此役共用99球，主投6局被擊出7支安打，投出2次四死球，失4分。雖然奪下了本季首勝，但被擊出個人最差紀錄的單場3支全壘打，內容仍不完美。日媒分析，身為佐佐木朗希投球生命線的「速球」接連被擊破。在3支全壘打中，包含第2局被同胞好手鈴木誠也轟出的陽春砲，以及第5局再被小熊捕手阿瑪亞（Miguel Amaya）敲出的全壘打，都是時速98英里（約157.7公里）左右的四縫線速球被強力擊球。和佐佐木朗希搭檔的捕手拉辛（Dalton Rushing），則相當肯定佐佐木朗希，他指出佐佐木在比賽初期便積極進攻好球帶，取得球數領先，「我覺得這是一場很有效率的投球，他在打擊前期就積極搶佔好球帶，這讓他之後能更輕鬆地製造出對手的揮空。」佐佐木朗希賴以為生的四縫線速球失守，且數據顯示，佐佐木的速球被擊出5次硬擊（Hard Hit），軌跡過甜的問題浮上檯面。《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）也直言，「這並不是一份太漂亮的成績單」不過今天必會成為未來的養分。雖然速球失分嚴重，但佐佐木朗希成功調整了過去幾場表現低迷、賽前被長打率高達0.412，且不斷被對手針對的指叉球，成為此場戰役的關鍵。哈里斯發現，本場佐佐木朗希增加了指叉球比重至43球，球速更比賽季平均提升4.5英里，達到約144公里。讓哈里斯盛讚：「轉速也是平時的兩倍」並形容這是「品質完全改變」的進化表現。即便帳面失分偏高，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對佐佐木朗希的表現仍持正面態度，並在接受訪問時公開力挺，「他表現越來越好，對他印象深刻。」對於佐佐木朗希而言，雖然速球的壓制力有待回升，但指叉球的高效率演出，無疑為接下來的賽季注入一劑強心針，也幫助自己終結了個人長達357天的勝投荒。