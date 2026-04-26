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明尼蘇達灰狼與丹佛金塊今（26）日在季後賽首輪第四戰經歷了一場宛如雲霄飛車般的激鬥。儘管開賽79秒防守大鎖迪文森佐（Donte DiVincenzo）便因跟腱斷裂報銷，隨後頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）也因膝傷退場，但在絕境之中，替補奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）打出生涯代表作，狂轟43分率領灰狼以112：96擊潰丹佛金塊。灰狼大比分取得3：1領先，率先聽牌。灰狼在首節開局僅79秒外線大鎖迪文森佐在無對抗情況下倒地，之後證實為右跟腱斷裂，賽季提前報銷。屋漏偏逢連夜雨，當家球星艾德華茲也在第二節末段爭搶中左膝過度伸展，被迫傷退。兩大主力同時倒下，讓灰狼上半場陷入群龍無首的困境，暫以54：50落後金塊。就在明尼蘇達球迷陷入絕望之際，季中從公牛交易來的多森姆挺身而出。他全場手感發燙，17投13中，其中三分球5投全中，狂砍個人生涯新高的43分。這不僅是他生涯的代表作，更創下NBA近50年來季後賽替補球員的最高得分紀錄，末節他在罰球線上穩健取分時，主場球迷更是齊聲高喊「MVP」向他致敬。除了多森姆外，另一名板凳暴徒里德（Naz Reid）也繳出17分、9籃板的成績單。兩人在下半場帶動灰狼全力搶分，成功在第四節初打出一波9：0高潮，徹底擊垮金塊防線。金塊方面，儘管穆雷（Jamal Murray）攻下全場最高的30分，約基奇（Nikola Jokic）也有24分、15籃板與9助攻的準大三元表現，但在灰狼鐵血防守下仍顯得獨木難支。比賽最後時刻雙方火藥味爆發，約基奇因對麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的上籃動作感到不滿引發衝突，最終約基奇與蘭德爾（Julius Randle）皆遭驅逐出場。雖然灰狼順利拿到系列賽賽點，但代價非常慘重。迪文森佐的報銷與愛德華茲未明的傷勢，為即將到來的G5增添了巨大變數。對於金塊而言，若能把握灰狼殘陣的漏洞，並回到丹佛高原主場作戰，仍保有一線逆轉生機。