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NBA季後賽首輪第四戰（G4）充滿火藥味！明尼蘇達灰狼今（26）日在主場遭遇傷病魔咒，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）與愛德華茲（Anthony Edwards）先後傷退，但靠著奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）狂飆41分的表現，最終以110：96擊潰丹佛金塊，系列賽聽牌。然而，比賽結束前1.3秒，兩隊爆發大規模肢體衝突，約基奇（Nikola Jokic）因不滿對手麥克丹尼爾（Jaden McDaniels）在垃圾時間進攻，與麥克丹尼爾斯發生推搡，兩人都遭到驅逐出場，讓系列賽氛圍更加火爆。在愛德華茲膝蓋反折、迪文琴佐疑似跟腱斷裂的情況下，多森姆臨危受命出戰41分鐘，繳出17投13中、三分球5投5中、罰球12罰全中的神級數據，寫下41分4籃板1助攻的佳績。灰狼隊在第三節變陣，單節打出32比24的攻勢反超比分。末節灰狼更打出30：18的進攻高潮，鎖定勝局。金塊隊雖然上半場僅有1次失誤且送出18次助攻，但在關鍵時刻投籃命中率大幅下滑，最終只能眼睜睜看著灰狼將系列賽大比分改寫為3：1。比賽進入最後讀秒階段，勝負已定進入「垃圾時間」，但麥克丹尼爾斯在時間終了前秒時選擇上籃，此舉被視為無視聯盟「勝負已分時，大幅領先不進攻」的潛規則，瞬間點燃金塊隊怒火。約基奇立刻從後場衝到前場上前對其推搡，雙方隨即爆發大規模衝突。現場畫面顯示，約基奇與麥克丹尼爾斯互相拉扯，麥克丹尼爾斯更出手拉約基奇球衣並推出去，雙方隊友與保全緊急湧入才將兩人拉開。事實上，兩人的恩怨早已埋下火種，麥克丹尼爾斯在G2賽後曾公開嘲諷金塊防守極差，並直言只要針對約基奇與穆雷（Jamal Murray）打點就能輕鬆得分，這番言論顯然讓身為MVP的約基奇累積了不少怨氣。對此湖人記者Anthony F. Irwin更推文寫道：「約基奇知道自己當時在做什麼。那就在灰狼替補席正前方，如果有球員踏進場內，他們就有被禁賽的風險。」他認為約基奇確實知道自己在幹嘛，他想讓本來就短缺人手的灰狼再少一大將。Irwin接著說：「聽著，如果灰狼有人因此被禁賽，那約基奇也應該被禁賽。」