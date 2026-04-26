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明尼蘇達灰狼隊在今（26）日季後賽首輪第四戰（G4）中，於兩大主力迪文琴佐（Donte DiVincenzo）與愛德華茲（Anthony Edwards）先後傷退的絕境下，演出驚天逆轉。帶領球隊以112：96擊潰丹佛金塊、取得系列賽3：1聽牌優勢的靈魂人物，正是今年季中才加盟的後衛多桑姆（Ayo Dosunmu）。這位曾被視為公牛隊「棄將」的年輕球員，今日狂飆43分，證明了灰狼球團在交易截止日前的操盤神準。現年26歲的多桑姆出生於芝加哥，是道地的本土子弟。他在伊利諾大學（University of Illinois）時期便赫赫有名，曾入選全美第一隊並獲得象徵最強控衛的「鮑伯庫西獎（Bob Cousy Award）」。他在2021年選秀會上於第2輪第38順位被家鄉球隊芝加哥公牛隊選中。在公牛隊的5個賽季中，多桑姆雖然多次展現防守韌性與進攻潛力，並入選2021-22球季的新秀最佳陣容，但因球隊陣容調整與傷病等因素，始終未能穩坐核心位置。2025年3月他因左肩手術賽季報銷，也讓他在公牛隊看不到未來。2026年2月4日，灰狼隊發動一筆補強交易，送出迪林厄姆（Rob Dillingham）、米勒（Leonard Miller）與4枚未來次輪選秀權，從公牛隊換回多桑姆與菲利普斯（Julian Phillips）。當時外界普遍認為這只是一次補強板凳深度的異動，沒想到多桑姆加盟後三分球命中率飆升至45.1%，完美融入灰狼體系。在今日的G4關鍵對決中，多桑姆替補出戰42分鐘，全場17投13中，其中三分球5投5中、罰球12罰12中，以超過7成的誇張命中率狂砍43分。這項數據也讓他成為NBA歷史上季後賽替補球員得分第2高紀錄，僅次於1976年布朗（Fred Brown）的45分。今日比賽中，當愛德華茲因膝蓋傷勢被攙扶退場後，多桑姆徹底接管比賽，引發灰狼主場球迷狂喊「MVP」。多桑姆不僅具備頂尖的外線防守（兩向球員特性），今日展現的進攻爆發力更填補了球隊的得分空缺。灰狼隊目前以3-1領先金塊隊，而多桑姆的表現也讓球迷紛紛讚嘆：只花了4枚次輪籤就換到這位能守能攻的「救世主」，這筆交易絕對是近年來NBA最成功的補強之一。