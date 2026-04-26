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今（26）日明尼蘇達灰狼在季後賽首輪第四戰以112：96下剋上擊敗丹佛金塊，系列賽取得3：1聽牌，但全隊賽後並沒有太多喜悅。主帥芬奇（Chris Finch）在賽後記者會上談到跟腱確定斷裂報銷的迪文森佐（Donte DiVincenzo）時，一度哽咽直言：「我們很愛他，他就是我們球隊的核心與靈魂。」在收下聽牌勝的賽後記者會上，談到開場僅79秒便因右腳阿基里斯腱斷裂、賽季報銷的迪文森佐時，一向冷靜的灰狼總教練情緒明顯激動，他在開口前甚至需要暫停呼吸、整理情緒。「他是我們所做一切的核心與靈魂……」芬奇一度哽咽說道，「我們非常愛他，會一直陪伴在他身邊。」迪文琴佐在受傷倒地時，右小腿出現明顯的震顫回彈，隨後被確診為跟腱斷裂，這對場均貢獻14.3分的灰狼先發悍將來說，無疑是職業生涯的沉重打擊。除了迪文琴佐報銷，灰狼頭號球星「蟻人」愛德華茲也在上半場剩餘2分36秒時，因左膝過度伸展重傷離場。芬奇教練表示，目前愛德華茲的傷情仍待進一步確認，尚未有明確的回報，這讓灰狼的晉級之路蒙上了一層厚厚的未知數。在雙星倒下後，頂替上場的奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）打出半世紀以來首見的神蹟。他全場17投13中、三分球5投全中，狂轟43分刷新生涯紀錄。多森姆賽後感性表示：「我心都碎了，這場勝利是獻給他們的，我向上天祈禱他們能快速康復。」面對殘酷的雙重打擊，灰狼全隊激發出驚人血性，蘭德爾（Julius Randle）奮戰攻下15分，里德（Naz Reid）也挹注17分。灰狼最終靠著強大的團隊防守，讓金塊雙核約基奇與穆雷在下半場陷入苦戰。「這可能是我整個賽季以來，最為我們球隊感到自豪的一次。」芬奇教練在整理完情緒後堅定地表示。灰狼目前雖然以3：1領先，但失去迪文琴佐、愛德華茲歸期未定，回到丹佛高原的G5將會是一場更艱難的意志力對決。