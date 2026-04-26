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洛杉磯道奇隊「令和怪物」佐佐木朗希今（26）日先發迎戰芝加哥小熊，雖被轟三發全壘打，但道奇還是以12：4大勝，終結小熊十連勝。這場戰役不僅是佐佐木朗希本季首勝，更終結了他自去年5月3日起長達357天的勝投荒，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也讚佐佐木，「感覺今晚是本季最佳的登板」、「數據不能代表一切」，隊友大谷翔平也在佐佐木下場後拍拍他的屁股，為他加油打氣。佐佐木朗希此役主投6局耗費99球，在首局平穩度過，但第2局遭同胞鈴木誠也轟出陽春砲後陷入失分亂流，第2局到第5局連續四個半局都有失分紀錄，總計被敲出7支安打含3枚全壘打，失掉4分，雖指叉球表現意外出色，但投球內容並不輕鬆。不過最終道奇打線與牛棚相繼支援，不僅守下這場勝利，也保住佐佐木朗希的勝投，對此，他賽後安心地表示「坦白說很開心」，接著也感謝隊友，「因為打線和後援投手的幫助，真的覺得今天是受惠於大家的幫助才贏球的。」這場勝投也是佐佐木朗希等了357天的勝投！佐佐木曾在日職達成「完全比賽」，還創造過連續13K紀錄，去年1月他正式進入大聯盟並加盟道奇，並在同年5月先發出陣亞特蘭大勇士，主投5局失3分，終場幫助道奇以10：3大比分差擊敗勇士，奪得勝投。今天是佐佐木朗希睽違一年的勝投，在他下場後，今天終於有安打演出的大谷翔平，也暖心拍拍佐佐木的屁股，給予一起來到美國打拚的日本隊友支持的力量。對於佐佐木朗希今天的先發內容，總教練羅伯斯表示，「感覺今晚是本季最佳的登板」、「我認為數據並不能正確地表達內容。」雖然佐佐木朗希確實被打了3支全壘打，但製造許多揮棒落空，「球的品質以及在好球帶內的投球也很好。」羅伯斯不避諱給予高評價，他認為，雖然佐佐木對米格爾·阿馬亞 （Miguel Amaya）的保送以及之後的安打令人遺憾，「但除此之外，真的是能連結到下一戰的好內容。」