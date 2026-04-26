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▲約基奇本場22投8中，得到24分15籃板9助攻，帳面上還可以，但這掩蓋不了他在關鍵時刻的軟弱。（圖／路透／達志影像）

▲約基奇（Nikola Jokic）已經丟掉當代最佳球員的金腰帶了。（圖／路透／達志影像）

在明尼蘇達灰狼隊兩名先發球員因傷離場的情況下，丹佛金塊隊在客場以96：112再次於北大荒輸球，系列賽陷入1：3被聽牌的死局。約基奇（Nikola Jokic）打出了生涯最糟糕的一場比賽，NBA歷史上很少看到巔峰MVP球員被完全打到心態崩盤，這極可能是其生涯最大的汙點，金塊也將因此而蒙羞。由於迪文琴左（Donte DiVincenzo）報銷，愛德華茲（Anthony Edwards）傷情不明，因此金塊可能還有一絲翻盤機會，但今晚這種比賽內容，很難相信他們晉級後能走多遠。約基奇本場22投8中，得到24分15籃板9助攻，帳面上還可以，但這掩蓋不了他在關鍵時刻的軟弱。最近3場季後賽，約基奇的投籃命中率僅有33.8%，三分命中率更是低到離譜的15%。在輸球就被聽牌的客場戰役，金塊打得非常軟，缺乏用身體競爭位置的意識，不斷灰狼球員推開位置。在上半場膠著的局面後，約基奇在G4第三節似乎很沮喪，或是他因為在攻防兩端負擔過大而有些累了，在球隊很需要得分時，他似乎沒有慾望進攻禁區。這絕對是約基奇打過最讓人失望的比賽，散漫、毫無紀律性，或許他體能耗盡了，但在球隊最需要他的情況下，他在第四節連續3次無法抓下防守籃板，他在對抗上完全輸給戈貝爾。讓籃板一次又一次的從自己手上滑走、出界、被打掉。那對於團隊士氣的打擊是無法估量的。在第四節灰狼打出15：6的攻勢中，約基奇在場上不但沒有幫助金塊隊，還呈現副作用，他似乎放棄比賽了，這是我所目睹過任何巔峰期巨星打過最低迷的比賽。在我看來，他已經丟掉當代最佳球員的金腰帶了。41歲的詹姆斯（LeBron James）在洛杉磯湖人對決休士頓火箭第三戰末節關鍵時刻發生了2次巨大失誤，但當他聞到血腥味時，立刻親自領防逼出對方菜鳥後衛失誤，然後投進追平比數的三分球。這種等級的巨星會有失手的時候，但絕不會在心靈上被擊倒。約基奇今晚的情況卻完全不同。金塊其實在第四節中段有所振作，並且在防守端打出一些好球，但約基奇面臨身心崩潰，開始不斷要求裁判救他，比他的隊友更早放棄了比賽。灰狼聰明地逼迫金塊其他球員來擊敗自己，他們擁有豐富的防守資源，可以用戈貝爾（Rody Gobert）單防，也可以使用藍道（Julius Randle）頂防，並且讓戈貝爾在後包夾，甚至瑞德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）也可以承擔這些任務。而金塊其他球員運動能力和身高臂展無法在這樣的舞台上起到作用。但是累壞了並不是理由，一支球隊當然可以輸給另一隻高水平球隊，但是他不該在心靈上被擊倒。在此之前，約基奇一直被認為是後勇士王朝時代的最佳球員，但在今天之後，他的歷史評價要被打上一個問號，因為我們沒看過這種情況。在籃球這種進攻球員有著巨大優勢的比賽中，約基奇即將再次被灰狼給擊倒，而且是一種懸殊、他完全無能為力的方式輸掉。顯然約基奇能夠不斷為球隊創造高質量出手的方式是他的體型和高度，那是他身體對球賽能造成的最大影響，而灰狼已經證明這是可以被瓦解的，透過具有同樣身體素質的中鋒頂防，或是使用矮壯前鋒壓迫、並讓中鋒收縮籃下的方式，已證實能夠降低其效率。所以他可能不再是聯盟最佳進攻球員了，如果真是如此，他在榜單上的位置應當下修。灰狼隊主帥芬奇（Chris Finch）賽後驕傲地表示，這是他整季最為球隊感到自豪的一刻。因為灰狼在損失了迪文琴佐（Donte DiVincenzo）與愛德華茲（Anthony Edwards）兩名大將的情況下，依然靠著多桑姆（Ayo Dosunmu）等人的拚勁擊潰了衛冕軍。最後約基奇和麥克丹尼爾斯的衝突，雖然是對方冒犯潛規則在先，但感覺有那麼一絲發洩的意味了，顯然他也對自己和球隊這一場潰敗的感到無力和生氣。就像長期報導金塊的隨隊記者Harrison Wind說的那樣，「金塊今天打得很可悲」，長期支持他們的球迷都有這種感覺，他們確實應該對於自己受到這樣的羞辱和嘲弄而感到生氣。並希望這能給自己一些動力在後續比賽做出反彈。