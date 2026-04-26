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▲▼曾沛慈（左）開唱前嗆聲張月（右），給足節目效果，又同時鼓勵到對方。（圖／翻攝自Threads）

曾沛慈嗆聲張月！飆高音卻險喘不過氣

歌手曾沛慈近期參與中國競演節目《乘風2026》（《浪姐7》）表現亮眼，聲量更上一層樓，昨（25）日最新一集中，她與張月PK歌曲〈言不由衷〉，開唱之前，前者在台上嗆聲：「月月，狠話我說不出來，但是，歌我唱的真的會很好聽！」話一說完引爆全場歡呼，雙方則互相凝視傳遞默契，曾沛慈備受讚賞，不過也有網友聽完其版本〈言不由衷〉，認為她近期嗓音操勞過度，飆高音喘不過氣，希望曾沛慈多多休養。曾沛慈在昨日的第二次公演團體賽中，與王濛、黃燦燦搭檔，靠著一曲〈篇章〉拿下舞台乘風值921分的高分。接著曾沛慈又和另一組獲勝隊伍的隊長張月PK，帶來徐佳瑩的歌曲〈言不由衷〉，以489票的成績贏過張月的427票，讓全團成員安全過關，不用面臨淘汰投票，成為昨晚的全場MVP。值得一提的是，曾沛慈與張月PK〈言不由衷〉之前，在台上嗆聲製造火藥味，前者面露於心不忍，輕輕地說：「月月，狠話我說不出來，但是，歌我唱的真的會很好聽！」話一說完引爆全場歡呼聲，張月則一臉訝異，手遮胸口地表達害羞，曾沛慈馬上投以笑容與眼神，雙方互相凝視傳遞默契。該片段一出，不少觀眾大讚曾沛慈真性情，給足節目效果之餘，又讓張月感到被鼓勵，「很圈粉欸」、「曾沛慈不說狠話，她只是說了實話」，不過也有網友聽完其版本〈言不由衷〉，認為她近期嗓音操勞過度，飆高音有些吃力、喘不過氣，好在最後順利完成，也為自己與隊伍留下名場面。