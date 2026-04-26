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明尼蘇達灰狼今（26）日112：96擊敗丹佛金塊，後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）開賽不久無碰撞下受傷倒地，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，迪文森佐確定是阿基里斯腱撕裂，重播畫面也可以看到他落地時，右小腿詭異的「彈」一下，畫面超驚悚，讓球迷直呼不敢看，還想到去年總冠軍賽受傷的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。現年29歲的迪文森佐今年例行賽全勤出賽，場均上場時間超過30.4分鐘，與金塊首輪G3卻遭遇嚴重傷勢，他在開賽不到2分鐘，外線出手沒進後，欲上前爭球，卻在身邊沒有任何人時無碰撞倒地，隨後痛苦抱著腳踝，被攙扶回休息室。比賽還未結束時，查拉尼亞就於個人社群更新迪文森佐傷勢狀況，確認是右小腿阿基里斯腱撕裂，今年季後賽都無緣上場，甚至可能影響到明年球季。轉播視角也清楚拍攝到迪文森佐受傷瞬間，可以看到他上前奔跑時，右小腿延伸後突然詭異地「彈」了一下，整個人就像失去動力一樣倒地，讓球迷想到去年總冠軍賽上，因操勞過度受傷的哈利伯頓。「去年我家哈利就是這樣倒的」、「很明顯肌肉跳了一下，希望不會又是那個吧」、「去年那該死的回憶又回來了」哈利伯頓去年總冠軍賽上與雷霆纏鬥到G7，首節剩下5分鐘時，哈利伯頓向前運球準備突破時，同樣是右小腿延伸後突然倒地，後經診斷為阿基里斯腱斷裂，今年整季報銷，也讓小市場的溜馬從去年的東區冠軍，直接展開重建，今年戰績掉到19勝63敗，排在東區第14。