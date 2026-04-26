我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊今（26）日以96：112再次輸給明尼蘇達灰狼後，在季後賽首輪已陷入1：3被聽牌的絕境。儘管歷史上金塊曾是「逆轉奇蹟」的代名詞，但在約基奇（Nikola Jokic）低迷、進攻體系崩潰的當下，金塊想複製2020年的奇蹟，恐怕是難上加難。根據美媒《Underdog NBA》統計，NBA季後賽歷史上出現3：1領先時，領先球隊的最終戰績為285勝13負，這意味著金塊晉級的機率僅剩下微乎其微的 4.4%。唯一的好消息是，NBA最近兩次完成「1：3大逆轉」的球隊正是2020年的金塊隊，當時他們分別逆轉爵士與快艇。然而，當時的金塊充滿飢渴感與韌性，反觀現在這支衛冕軍，在系列賽展現出的卻是執行力混亂與缺乏活力的防守。金塊在第三戰繳出賽季新低的34%命中率後，原本被視為偶發事件。不料第四戰劇本重演，全隊手感依舊冷到冰點，命中率38%、三分球命中率更只有慘不忍睹的21%。這不再是「手感不好」可以帶過的藉口。金塊在場上出現大量懶散的失誤，且在籃板球爭奪上完全落後於灰狼，這顯示出球隊在精神面與體力面都已亮起紅燈。特別是在灰狼頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）受傷退場後，金塊不僅沒能反撲，反而被灰狼奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）一人打爆，單場被超車21分的慘狀，無疑是金塊的恥辱。最讓丹佛球迷心碎的，莫過於三屆MVP約基奇的神力完全無法發揮。儘管此役繳出24分、15籃板與9助攻的準大三元，但全場22投僅8中。更致命的是，他在第四戰決勝節6投0中，僅靠罰球拿分，完全失去了統治比賽的能力。是灰狼防守悍將戈貝爾（Rudy Gobert）找出了約基奇的弱點？還是這位塞爾維亞天才身上帶有未公開的傷勢？無論答案為何，約基奇目前的低迷已讓金塊失去了定海神針。當球隊面臨淘汰邊緣，如果連MVP都無法在第四節挺身而出，金塊的季後賽之旅恐怕將就此終結。下一戰金塊將回到主場進行「Win or Go Home」的第五戰。面對士氣如虹、全員皆兵的灰狼，金塊必須證明自己衝冠的決心。約基奇與穆雷（Jamal Murray）必須在主場球迷面前找回進攻節奏，否則，金塊將成為歷史統計數據中，另一支倒在1：3絕境下的犧牲品。