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美國總統川普25日晚間出席白宮記者協會年度晚宴時遭遇槍響，所幸川普和第一夫人隨即在特勤局的護送下離開。對此總統賴清德透過社群平台發聲表示，深感震驚並關切。欣慰的是，川普總統和其他與會者都沒有受到人身傷害，「強烈譴責任何形式的政治暴力」。對於川普出席晚宴再遇槍襲，對此賴清德透過社群平台發聲，表示得知白宮記者協會晚宴上發生槍擊事件，深感震驚並關切。欣慰的是，川普總統和其他與會者都沒有受到人身傷害，「強烈譴責任何形式的政治暴力」。