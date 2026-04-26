美國總統川普25日晚間出席白宮記者協會年度晚宴時遭遇槍響，所幸川普和第一夫人隨即在特勤局的護送下離開。對此總統賴清德透過社群平台發聲表示，深感震驚並關切。欣慰的是，川普總統和其他與會者都沒有受到人身傷害，「強烈譴責任何形式的政治暴力」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 對於川普出席晚宴再遇槍襲，對此賴清德透過社群平台發聲，表示得知白宮記者協會晚宴上發生槍擊事件，深感震驚並關切。欣慰的是，川普總統和其他與會者都沒有受到人身傷害，「強烈譴責任何形式的政治暴力」。更多「川普晚宴槍響」相關新聞。 相關新聞 晚宴槍擊後首發聲！川普「穿禮服」開記者會 讚特勤迅速制服孤狼白宮記者晚宴傳槍響！川普稱「槍手已遭捕」 緊急撤離畫面曝川普喊卡美伊談判！稱10分鐘後伊朗秒丟「更好提案」：比原本更好白宮記者晚宴驚傳槍響！川普、梅蘭妮亞急撤離幸無事 全場陷混亂 陳威叡編輯記者從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 川普賴清德白宮第一夫人槍響