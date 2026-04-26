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▲綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）歷經將近1年復出，趕在今年季後賽前就回歸。（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）今（26）日面對丹佛金塊季後賽G3，開賽不久無碰撞下受傷倒地，造成右小腿跟腱（阿基里斯腱）撕裂傷，不巧的是，他倒下後球衣上的0號背影，揭露出一項驚人事實，成為近2年來第4位因為跟腱撕裂、斷裂重傷的0號知名球星，前3人分別是去年先後倒下的塔圖姆（Jason Tatum）、里拉德（Damian Lillard）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。迪文森佐今年例行賽全勤出賽，場均上場30.4分鐘內，貢獻12.2分、4.1籃板與3.8助攻，卻在首輪交手金塊G3中，比賽開局僅打不到2分鐘就重傷倒下，後經診斷卻認為跟腱（阿基里斯腱）嚴重撕裂傷，不僅季後賽直接宣告報銷，更將邁入將近1年漫長復健期。迪文森佐自2018年從公鹿出道以來，歷經國王、勇士與尼克，直到現在的灰狼，都是選擇0號作為背號，過去3年246場例行賽中，僅缺席21場的他，本季更是全勤出賽，卻在季後賽重要時刻，遭遇足以影響其生涯的大傷。去年NBA季後賽就有3位球員發生跟腱撕裂、斷裂傷勢，分別是季後賽首輪的公鹿球星里拉德、東區冠軍賽的塞爾提克一哥塔圖姆、與總冠軍賽上的溜馬一哥哈利伯頓，巧合的是，3人都穿著0號作為背號，里拉德、哈利伯頓今年球季都完全報銷，塔圖姆則靠驚人意志力，在手術、復健約9個月後重返戰場，至於迪文森佐傷勢嚴重程度，則需進一步診斷結果出爐。實際上，0號是NBA球員相當熱門的背號之一，在迪文森佐倒下後，目前季後賽上仍健康出賽，並身穿0號球衣的球員眾多，最知名球星莫過於七六人當家後衛前鋒馬克西（Tyrese Maxey）。此外還有活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）、老鷹庫明加（Jonathan Kuminga）、暴龍勞森（A.J. Lawson）、魔術後衛布雷克（Anthony Black）、馬刺麥勞夫林（Jordan McLaughlin）、火箭哈樂戴（Aaron Holiday）、太陽鄧恩（Ryan Dunn）與金塊布朗（Christian Braun），包含塔圖姆在內，今年NBA季後賽上總計10人身穿0號出賽。塔圖姆（Jason Tatum、塞爾提克）馬克西（Tyrese Maxey、七六人）杜蘭（Jalen Duren、活塞）庫明加（Jonathan Kuminga、老鷹）勞森（A.J. Lawson、暴龍）布雷克（Anthony Black、魔術）麥勞夫林（Jordan McLaughlin、馬刺）哈樂戴（Aaron Holiday、火箭）鄧恩（Ryan Dunn、太陽）布朗（Christian Braun​​​​​​​、金塊）