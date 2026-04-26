明尼蘇達灰狼後衛迪文森佐（Donte DiVincenzo）今（26）日面對丹佛金塊季後賽G3，開賽不久無碰撞下受傷倒地，造成右小腿跟腱（阿基里斯腱）撕裂傷，不巧的是，他倒下後球衣上的0號背影，揭露出一項驚人事實，成為近2年來第4位因為跟腱撕裂、斷裂重傷的0號知名球星，前3人分別是去年先後倒下的塔圖姆（Jason Tatum）、里拉德（Damian Lillard）與哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。
迪文森佐跟腱撕裂倒下 也為0號持球者
迪文森佐今年例行賽全勤出賽，場均上場30.4分鐘內，貢獻12.2分、4.1籃板與3.8助攻，卻在首輪交手金塊G3中，比賽開局僅打不到2分鐘就重傷倒下，後經診斷卻認為跟腱（阿基里斯腱）嚴重撕裂傷，不僅季後賽直接宣告報銷，更將邁入將近1年漫長復健期。
迪文森佐自2018年從公鹿出道以來，歷經國王、勇士與尼克，直到現在的灰狼，都是選擇0號作為背號，過去3年246場例行賽中，僅缺席21場的他，本季更是全勤出賽，卻在季後賽重要時刻，遭遇足以影響其生涯的大傷。
0號成跟腱受傷詛咒？季後賽同背號球員多達10人
去年NBA季後賽就有3位球員發生跟腱撕裂、斷裂傷勢，分別是季後賽首輪的公鹿球星里拉德、東區冠軍賽的塞爾提克一哥塔圖姆、與總冠軍賽上的溜馬一哥哈利伯頓，巧合的是，3人都穿著0號作為背號，里拉德、哈利伯頓今年球季都完全報銷，塔圖姆則靠驚人意志力，在手術、復健約9個月後重返戰場，至於迪文森佐傷勢嚴重程度，則需進一步診斷結果出爐。
實際上，0號是NBA球員相當熱門的背號之一，在迪文森佐倒下後，目前季後賽上仍健康出賽，並身穿0號球衣的球員眾多，最知名球星莫過於七六人當家後衛前鋒馬克西（Tyrese Maxey）。
此外還有活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）、老鷹庫明加（Jonathan Kuminga）、暴龍勞森（A.J. Lawson）、魔術後衛布雷克（Anthony Black）、馬刺麥勞夫林（Jordan McLaughlin）、火箭哈樂戴（Aaron Holiday）、太陽鄧恩（Ryan Dunn）與金塊布朗（Christian Braun），包含塔圖姆在內，今年NBA季後賽上總計10人身穿0號出賽。
NBA季後賽穿0號球衣、健康出賽球員：
塔圖姆（Jason Tatum、塞爾提克）
馬克西（Tyrese Maxey、七六人）
杜蘭（Jalen Duren、活塞）
庫明加（Jonathan Kuminga、老鷹）
勞森（A.J. Lawson、暴龍）
布雷克（Anthony Black、魔術）
麥勞夫林（Jordan McLaughlin、馬刺）
哈樂戴（Aaron Holiday、火箭）
鄧恩（Ryan Dunn、太陽）
布朗（Christian Braun、金塊）
我是廣告 請繼續往下閱讀
迪文森佐今年例行賽全勤出賽，場均上場30.4分鐘內，貢獻12.2分、4.1籃板與3.8助攻，卻在首輪交手金塊G3中，比賽開局僅打不到2分鐘就重傷倒下，後經診斷卻認為跟腱（阿基里斯腱）嚴重撕裂傷，不僅季後賽直接宣告報銷，更將邁入將近1年漫長復健期。
迪文森佐自2018年從公鹿出道以來，歷經國王、勇士與尼克，直到現在的灰狼，都是選擇0號作為背號，過去3年246場例行賽中，僅缺席21場的他，本季更是全勤出賽，卻在季後賽重要時刻，遭遇足以影響其生涯的大傷。
0號成跟腱受傷詛咒？季後賽同背號球員多達10人
去年NBA季後賽就有3位球員發生跟腱撕裂、斷裂傷勢，分別是季後賽首輪的公鹿球星里拉德、東區冠軍賽的塞爾提克一哥塔圖姆、與總冠軍賽上的溜馬一哥哈利伯頓，巧合的是，3人都穿著0號作為背號，里拉德、哈利伯頓今年球季都完全報銷，塔圖姆則靠驚人意志力，在手術、復健約9個月後重返戰場，至於迪文森佐傷勢嚴重程度，則需進一步診斷結果出爐。
實際上，0號是NBA球員相當熱門的背號之一，在迪文森佐倒下後，目前季後賽上仍健康出賽，並身穿0號球衣的球員眾多，最知名球星莫過於七六人當家後衛前鋒馬克西（Tyrese Maxey）。
此外還有活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）、老鷹庫明加（Jonathan Kuminga）、暴龍勞森（A.J. Lawson）、魔術後衛布雷克（Anthony Black）、馬刺麥勞夫林（Jordan McLaughlin）、火箭哈樂戴（Aaron Holiday）、太陽鄧恩（Ryan Dunn）與金塊布朗（Christian Braun），包含塔圖姆在內，今年NBA季後賽上總計10人身穿0號出賽。
NBA季後賽穿0號球衣、健康出賽球員：
塔圖姆（Jason Tatum、塞爾提克）
馬克西（Tyrese Maxey、七六人）
杜蘭（Jalen Duren、活塞）
庫明加（Jonathan Kuminga、老鷹）
勞森（A.J. Lawson、暴龍）
布雷克（Anthony Black、魔術）
麥勞夫林（Jordan McLaughlin、馬刺）
哈樂戴（Aaron Holiday、火箭）
鄧恩（Ryan Dunn、太陽）
布朗（Christian Braun、金塊）