我是廣告 請繼續往下閱讀

今（26）日佐佐木朗希在主場迎戰芝加哥小熊，先前小熊隊取得十連勝，此次到洛杉磯更是來勢洶洶，首戰先搶下勝利，今日朗希完成五局，送出五次三振、一次保送，失掉四分退場。值得注意的是，本場比賽他控球明顯回穩，用99球中有66顆好球，其中指叉球更是製造11次揮空，雖然本場被擊出生涯新高的三轟，但他這次的表現也讓教練團明顯感受到他的進步。根據日刊Sponichi Annex報導，道奇總教練羅伯斯說明：「我們致力於稍微提高球速，讓軌道更接近速球。並非單純作為速球之外的指叉球，而是要看起來更像速球。我認為今天球速大約落在91英里（約146公里）前後。」他分析道：「雖然之前每次也都有進步，但今天的水準更上了一層樓，是更明顯的進展。」理由在於「與速球間的共軌效應。指叉球停留在打者好球帶的時間變長，能逼迫打者更快做出判斷，進而引誘其揮空。」佐佐木朗希回顧到今天直球狀況，只要直球投到偏高的位子都會被打者有效掌握，造成強勁擊球，他賽後表示：有些球是投到了位卻還是被打，有些球則是為了搶好球而被鎖定，反省的方式各有不同。就球種的選擇和投球的進壘點來說，我已經發揮了現有的水準，所以關於這點，除了提升球質外似乎沒有其他對策。我會繼續重視並提升直球與變化球的品質。雖然今天控球有明顯提升，但局數、失分仍未達到優質先發標準，佐佐木朗希表示，未來仍會以拉長局數為目標，會去思考能夠拉長投球局數的方式，並持續不斷努力。