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輕便雨衣材質單純可回收！丟棄前記得2動作

▲輕便雨衣屬於可回收物，但要記得洗淨表面的髒汙與泥沙，以及移除伸縮繩、束口繩等異材質，保持塑膠材質的單純。（圖／環境部）

一般雨衣不可回收！創意再利用3妙招

▲穿起來較厚重的一般雨衣，雖然耐穿，但常見材質為 PE 加上尼龍或其他複合材質，屬不可回收物，但可以製成其他物品再利用。（圖／RE-THINK）

天氣放晴了！日前受到鋒面影響連日陰雨，許多人出門都被突然的大雨突襲，只能購入輕便雨衣暫時應急。不過，使用完畢之後，該丟回收還是一般垃圾呢？對此，環境部給出解答：「輕便雨衣材質超單純，因此可以進行回收。」並公布了正確的處理步驟，環保專家也同時分享了一般雨衣的處理方式。台灣日前受到鋒面影響，連日降下大雨，許多人外出時為了避免成為落湯雞，都會購買輕便雨衣應急。但穿完之後，輕便雨衣很容易出現小破洞，讓人直覺想要丟棄。對此，環境部表示：「輕便雨衣可回收，如無破損，其實可以穿多次。」但若真的破損不堪使用，回收前請務必記得以下 2 個動作：環保團體「RE-THINK 重新思考」也在回收大百科中解答：「其實輕便雨衣的材質就像是放大版的塑膠袋，屬於可回收塑膠！」不過他們也補充，雖然輕便雨衣可回收，但，真正的環保精神還是在於「用久一點」。如果是穿起來較厚重的一般雨衣，雖然耐穿，但常見材質為 PE 加上尼龍或其他複合材質。這會導致回收系統難以有效再利用，最終只能當成一般垃圾丟棄。不過，RE-THINK 也表示，一般雨衣淘汰後，其實有許多方式可以再利用，藉此延長它的使用壽命。以下提供 3 種實用的改造方式：舊雨衣攤開後就是一大塊防水布，材質不怕水且容易擦乾，外出露營、野餐時鋪在地上都很實用。家裡若有小孩，舊雨衣的防水材質非常適合用來當作小朋友畫畫或做勞作時的防髒圍裙。稍微剪裁並加上綁繩就能穿，後續清洗也很方便。將雨衣剪成適合的尺寸，就可以拿來當作防水袋或防塵布使用，甚至也能自製成簡易的防水鞋套。