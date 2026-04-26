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丹佛金塊與明尼蘇達灰狼在今（26）日的季後賽G4比賽最後時刻爆發激烈推搡，兩大主角約基奇（Nikola Jokić）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）皆遭驅逐出場。就在外界譴責麥克丹尼爾斯無視「潛規則」在垃圾時間上籃時，灰狼老將康利（Mike Conley）賽後意外站出來承擔所有責任，坦言這一切衝突的源頭都是因為他的傳球失誤。賽末讀秒階段，灰狼隊已領先多達16分，勝負毫無懸念。然而，康利卻在一次球權處理中將球傳給了麥克丹尼爾斯，隨後引發了上籃與後續的肢體衝突。康利賽後表示：「那純粹是我的失誤，我全權擔責。球一傳出去，我看著球飛向麥克丹尼爾斯，心裡想著：壞了。我當時懊惱到快抱頭，暗自祈禱他千萬別出手，結果他還是拿球上籃了。你們甚至可以看到我當下直接低下了頭，我知道這下要出事了。」儘管康利試圖攬責，但金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）顯然對此極度不滿。阿德爾曼賽後重砲轟擊麥克丹尼爾斯的行為：「我不喜歡他做的事，比賽已經結束了。在2026年，這種無視潛規則繼續得分的事情不應該發生，那是80年代才會出現的情況。但這就是他（麥克丹尼爾斯）的為人。」事件主角麥克丹尼爾斯對此則顯得雲淡風輕，他解釋當時只是因為計分表還在走，所以決定去得分。談到衝上來的約基奇，他冷淡地回應：「我不知道他對我說了什麼，我只看見一個身材龐大的傢伙衝了過來。」本場表現低迷的約基奇，在被驅逐後接受採訪，態度依然強硬。被問到是否後悔引發衝突時，他果斷回答：「不，我不後悔。」他強調籃球場上存在著終場前不該進攻的「潛規則」，他必須對此做出回應。約基奇今日出戰40分鐘，22投僅8中得到24分15籃板9助攻。隨著金塊以96：112落敗，系列賽大比分已來到1：3的落後邊緣。這場衝突不僅讓兩隊仇恨值拉滿，也為接下來的G5決戰的火爆氛圍增添伏筆。