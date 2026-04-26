我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（26）日在主場以12：4大勝芝加哥小熊隊，雖然場上比分懸殊，但第7局卻出現了讓全場動容的溫馨一幕。去年還在道奇隊陣中的康佛托（Michael Conforto），今日代表小熊隊代打上陣敲出安打，結果道奇隊休息室反而更開心了，集體起鬨要求他比出「道奇限定」的慶祝手勢，連大谷翔平的隊友基凱赫南德茲（Kike Hernandez）都笑到不能自已。比賽進行到第7局，小熊隊派出康佛托擔任首名代打。康佛托面對投手克萊恩（Klein）時速99英哩的火球，精準擊出中外野安打。就當康佛托站上一壘時，道奇隊休息室突然傳來陣陣笑聲，以基凱赫南德茲為首的球員們紛紛對著康佛托比出手勢，要求他像去年還在道奇隊時一樣，做出專屬的安打慶祝動作。康佛托見狀露出苦笑，並與一旁的道奇球星弗里曼（Freddie Freeman）交談甚歡。雖然目前身披藍色小熊戰袍，但康佛托與昔日隊友的深厚羈絆顯然並未因轉隊而消失。事實上，在昨日系列賽首戰賽前，道奇隊全員才剛在球場上為康佛托舉行儀式，親手贈予他2025年的世界大賽冠軍戒指與特製金色球衣。這份特別的禮遇，也解釋了為何道奇隊成員會對這位「前戰友」如此親暱地惡作劇。康佛托本季是以小聯盟約加盟小熊隊，並在開幕前成功升上大聯盟。儘管出賽機會並非固定，但他把握每次機會，今日敲安後打率已提升至3成33，成為小熊隊本季戰績一路長紅的關鍵功臣之一。這場比賽道奇隊展現強大火力，單場灌進12分讓比賽早早失去懸念，也讓這段插曲更顯輕鬆。康佛托在客場雖然身為對手，卻收穫了主場球員與球迷的溫暖目光。隨著康佛托維持火熱手感，這位道奇奪冠成員未來在小熊隊的表現也備受期待。