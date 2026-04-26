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底特律老虎於台灣時間今（26）日作客辛辛那提紅人，展開系列賽第二戰。台灣「怪力男」李灝宇今天在第9局上場代打對決右投艾米里歐·帕岡 （Emilio Pagan），瞄準第一顆球，雖形成高飛球遭接殺，但擊球初速來到97.6英里，約157公里。大聯盟主播介紹李灝宇時依然稱他「from Taiwan」，讓網友發文表示相當感動。原先固定守三壘的李灝宇，昨天首次以二壘手先發登場，有不少雙殺守備演出，但在6局上，一、二壘有人時，教練團決定換下李灝宇，也是李灝宇首次提前退場。今天準備好再出發的李灝宇依然沒有先發，但仍獲上場機會。只見李灝宇上場後瞄準第一球揮擊，雖然打成左外野方向飛球，不過擊球初速達時速97.6英哩（157.1公里），飛行距離來到350英尺（約106.7公尺），最終遭到接殺，結束代打任務。李灝宇雖然今天沒有代打建功，不過上場對決的是紅人右投「守護神」艾米里歐·帕岡 （Emilio Pagan）。李灝宇之前一直被教練團視為對付左投的秘密武器，拉上大聯盟的其中一個原因就是他對上左投的數據優異，先前對陣紅襪的比賽，也是在對方派出先發右投後沒有出賽。這次在代打上場對付右投也必定讓李灝宇的大聯盟之路，更前進一步。雖然也讓部分球迷擔心「代打還沒有安打」，不過也代表著教練團依然對李灝宇抱持期待。特別的是，在李灝宇上場時，大聯盟主播依然介紹他「來自台灣（from Taiwan）」也讓網友相當感動。目前李灝宇在大聯盟的打擊率還未見起色，目前17個打席僅3支安打，打擊率0.176，雖常常出現美技守備，但球迷仍盼望他盡快恢復打擊手感。