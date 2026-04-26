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費城費城人於今（26）日客場對陣亞特蘭大勇士隊，在當家強打哈波（Bryce Harper）單場4分打點的帶領下，歷經10局延長激戰以8：5奪勝，終於終止了長達12天慘淡的10連敗。本場比賽另一大焦點是王牌投手惠勒（Zack Wheeler）傷後首度復出，主投5局僅失2分並送出6次三振，展現出穩定軍心的王牌架勢。比賽前期雙方陷入拉鋸，費城人雖然在首局靠著賈西亞（Adolis García）的三壘安打先馳得點，但勇士隊在比賽中段幾度反超比分。關鍵的8局上半，費城人在3：4落後時，由哈波擊出高飛犧牲打，成功在正規9局終了前將比數扳平，強行將比賽拖入延長賽，讓球隊看到了終結連敗的曙光。進入延長10局，費城人展現強烈的贏球慾望。在突破僵局制的滿壘局面下，哈波敲出關鍵的2分打點超前安打，隨後馬許（Brandon Marsh）也補上安打再添2分，單局灌進4分的大局徹底擊潰勇士士氣。10局下勇士試圖反撲追回1分，但費城人最終由凱勒（Brad Keller）摘下勝投，全隊外野手在勝利瞬間相擁慶祝，一掃連敗陰霾。根據《美聯社》報導獲勝功臣哈波在賽後受訪時坦言，這場勝利對球隊來說是一次巨大的釋放。哈波表示：「經歷連敗時每個人都很煎熬，但今天我們證明了這支球隊韌性十足，不論處境多艱難，我們始終相信彼此能打出致勝的一擊，看到隊友們在場上重新露出笑容，那比什麼都重要。」除了對打線的肯定，哈波也特別提到王牌惠勒的回歸。他向媒體提到：「看著惠勒（Zack Wheeler）重新站在投手丘上並投出那樣的內容，給了全隊極大的信心。」此外，總教練湯姆森（Rob Thomson）訪問時也感性表示：「我認為每個人現在都感到非常快樂且充滿活力，我肯定他們已經迫不及待要在明天的比賽中再次出擊。」