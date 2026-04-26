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效力於日本職棒埼玉西武獅隊的台灣好手林安可，昨（25）日在對戰樂天金鷲的比賽中大爆發，單場揮出3安打、貢獻4分打點，包括一發關鍵的2分全壘打。西武獅球團今（26）日特別在官方社群平台上傳一段長達41秒的受訪影片，林安可在影片中透露昨天打擊爆發的原因，並特別問候台灣球迷，引發熱烈迴響。在西武獅隊官方釋出的這段41秒影片中，林安可談到了自己近期的手感復甦。他表示：「對於可以進攻的球都有好好掌握住，打擊教練平常也有給我很多意見，我也會去參考，但最主要的還是自己要隨時準備好，展現積極攻擊的態度。」林安可今日也在影片末段親切地與球迷打招呼：「大家好我是安可，很感謝到場支持、以及在台灣為我加油的球迷，我會繼續努力。」這段真誠的發言不僅展現了他的謙遜，也讓日本球迷感受到這位台灣代表隊核心成員的魅力。昨日賽事中，西武獅隊排出的新打線順序成效顯著。由4棒卡納里奧（Alexander Canario）與5棒林安可組成的中心棒次，在首局兩出局後接連敲安進帳2分。第8局兩出局二壘有人的情況下，林安可更是直接轟出個人本季第2號全壘打，幫助球隊單局灌進4分。西武獅隊最終以9：7擊敗樂天，戰績升至太平洋聯盟第4位。總教練西口文也（Nishiguchi Fumiya）對於這組新連線讚不絕口，他認為即使是在兩出局後依然能穩定取分，顯示球隊整體的攻擊模式已經成形，是相當好的趨勢。