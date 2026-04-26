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洛杉磯道奇今（26）日在主場以 12：4 血洗芝加哥小熊，除了先發投手佐佐木朗希奪下首勝外，強打三壘手蒙西（Max Muncy）的重砲火力同樣是贏球功臣。他在第3局揮出一發追平比分的兩分砲，不僅為球隊吹起反擊號角，更讓在地媒體驚嘆，他年薪僅1000萬美元的表現，簡直是大聯盟「最划算」的合約。比賽進行到3局下半，道奇仍處於0：2落後。此時大谷翔平選球眼大開保送上壘，隨後登場的蒙西在1好1壞的情況下，精準鎖定一顆內角直球，以高達110.1英里（約177公里）的驚人擊球初速，將球送上右外野看台。這發距離達387英尺的追平兩分砲，讓道奇體育場陷入沸騰，更及時替先發表現起伏的佐佐木朗希解圍。蒙西本季開局表現神勇，今日賽後打擊率來到.300，且在短短26場比賽中就敲出9發全壘打。道奇專門媒體《Dodgers Nation》記者麥凱恩（Doug McCain）在社群平台X上大呼：「蒙西的年薪顯然太便宜了。」麥凱恩列出數據指出，馬恩西在僅僅103個打席中就產出9轟，加權得分創造力（wRC+）高達180，且僅用26場比賽就累積了1.4的勝利貢獻值（WAR）。對於這位年薪僅1000萬美元（約合新台幣3.1億元）的35歲老將，麥凱恩評價：「這絕對是當今大聯盟CP值最高的合約之一。」對比去年開季時的極度低迷，馬恩西今年的蛻變有目共睹。目前他繳出打擊率.300、9轟、OPS1.027、上壘率 .394以及長打率 .633的頂尖數據。在道奇星光熠熠的打線中，蒙西穩定的長打輸出，儼然成為大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）背後最可靠的重砲護法。