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▲宋威龍（左）與張凌赫（右）分別為GUCCI拍攝形象照，超相似構圖意外讓粉絲戰翻。（圖／微博@吃瓜衝浪日記）

▲宋威龍工作室發聲明開告留下負評的網友。（圖／微博@辣條補給站）

中國男星張凌赫因出演《逐玉》爆紅，而日前他為時尚品牌GUCCI拍攝形象照，其中一張被翻出姿勢、構圖跟另一位品牌大使宋威龍的超像，被說根本複製貼上。而一開始網友只是對比兩位男神的帥顏，不料之後竟演變成粉絲戰爭，出現大批人身攻擊的言論。而對此，宋威龍工作室也於昨（25）日發聲明，並點名兩名網友，以侮辱、誹謗嫌疑，對他們提起訴訟。張凌赫與宋威龍的GUCCI形象照，近日被發現不管是造型與構圖都非常相似，被說是複製貼上。然而，這個巧合卻意外引發粉絲之間的戰爭，部分張凌赫粉絲遭控到宋威龍社群帳號惡意洗版，攻擊他學歷、尿床等，甚至連家人都被牽扯。而宋威龍粉絲則遭控有組織性的不斷檢舉張凌赫的商業合作。對此，宋威龍工作室昨日於微博發聲明，指出部分網友已侵犯到了宋威龍的人格權等合法權益，並向兩名微博網友提告，指出他們「發布了涉嫌含有侮辱性、誹謗性內容的言論。」對宋威龍的社會評價造成不良影響，喊話立即停止侵權行為，並刪除不當言論。工作室也強調，會持續關注微博相關內容，依法提起民事訴訟等方式追究，但在符合法律規定下，「不排除進一步追究有關刑事責任。」宋威龍今年27歲，他在2015年簽約東陽歡娛影視于正工作室後，憑藉著帥氣外貌與185公分的身高，逐漸嶄露頭角，並於2016年開始跨界影視圈，曾出演過電視劇《半妖傾城Ⅱ》、電影《我愛喵星人》、《三好差生》等。在2020年主演的《以家人之名》，更是成為他的代表作之一，近期也再度以《驕陽似我》吸粉無數。而宋威龍在2024年5月正式成為GUCCI品牌大使，時常為品牌拍攝廣告、形象照等。而同年7月，張凌赫也成為該品牌大使，不料原本雙男神的加持，竟造成粉絲紛爭。而目前宋威龍搶先喊告，張凌赫則尚未發聲，雙方粉絲也擔心他們會因這波突然的爭議，導致之後兩人也跟著對立。