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▲張凌赫（中）拍戲不慎出意外，腿部拉傷跛腳上工。（圖／翻攝自張凌赫微博）

▲張凌赫（如圖）敬業上工的態度令人敬佩。（圖／翻攝自微博）

張凌赫是誰？不只有神顏 還是電機系學霸

中國男星張凌赫今年因主演戲劇《逐玉》爆紅，帥氣臉龐與高大身材，魅力無窮，漲粉上百萬，一舉一動都受到關注，日前他投入《歸鸞》劇組拍攝工作，怎料不慎受傷意外，有粉絲目擊到張凌赫從保母車下車後，走路一拐一拐地硬撐上工，一旁助理悉心攙扶，事後《歸鸞》工作人員於社群微博上透露：「張凌赫腿部別著筋（抽筋、拉傷）了，所以行走略有不便，但是身體狀況一切安好，大家請放心，後續我們也會密切關注藝人身體狀態的。」張凌赫近日投入《歸鸞》拍攝，當中有許多動作戲，難免因吊鋼絲、武器反彈力摩擦受傷，日前他被粉絲直擊與劇組人員行動，從車內走出卻一跛一跛地前行，一旁助理悉心攙扶，張凌赫硬撐上工的畫面惹來一片關心。對此，《歸鸞》工作人員表示：「張凌赫腿部別著筋（抽筋、拉傷）了，所以行走略有不便，但是身體狀況一切安好，大家請放心，後續我們也會密切關注藝人身體狀態的。」不少粉絲紛紛湧入關心，要他多多休養。張凌赫不只有一張好看的臉，還是理工科畢業的學霸，畢業於南京師範大學電器與自動化工程學院，在邏輯和分析推理上都很出色，有次和劉宇寧、迪麗熱巴上綜藝節目，面對數學題，他三兩下就算出，是眾人公認的數學小天才。張凌赫出道至今，唯一和白鹿傳過緋聞，兩人合作《寧安如夢》來電，白鹿被爆料在張凌赫家中過夜，但兩人皆未正式官宣，後來再搭檔徐若晗、虞書欣、趙今麥等，陸續都成為私下好友，粉絲樂見張凌赫不管跟誰搭都很有CP感。