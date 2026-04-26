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文班亞馬回歸近了！聖安東尼奧馬刺超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）傷情出現曙光，他在G3開賽前30分鐘還自練球，恢復狀態不錯。球隊今（26）日正式將其列入系列賽G4的「出賽成疑」名單，有望帶領球隊力拚聽牌。隊友瓦塞兒（Devin Vassell ）則分享文班亞馬近況，表示雖然文班很沮喪，「但他沒有向我們表現出來……這很了不起。」「斑馬」文班亞馬因在季後賽第二戰單打哈勒戴（Jrue Holiday）時不慎滑倒，正臉摔在地上隨即進入腦震盪保護程序中。雖然文班亞馬缺席昨天的G3，不過他已隨隊前往波特蘭並參與投籃練習，甚至在開賽前30分鐘時，他還穿著比賽短褲在摩達中心球場進行熱身，恢復進度良好。據球隊最新公告，文班亞馬已於台灣時間今（26）日被列入系列賽G4的「出賽成疑（Questionable）」名單，復出機率大幅提升。馬刺隊教練米基·強森（Mitch Johnson）在波特蘭球隊飯店接受媒體採訪時表示，「我們仍在執行相關流程，並持續與聯盟商量」。馬刺昨天與拓荒者展開系列賽第三場對決，在缺乏核心文班亞馬（Victor Wembanyama）的情況下，於系列賽第三戰打出代表作。新秀卡索（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）聯手狂飆60分，成功壓制拓荒者主場氣勢，幫助馬刺取得聽牌前的優勢。對於隊上主力缺陣，比文班亞馬大4歲的隊友瓦塞兒（Devin Vassell）也透露，文班亞馬雖然對於無法在第三戰上場感到沮喪，但仍保持正面態度激勵全隊，「我知道他昨晚因為不能上場而感到沮喪，但他沒有向我們表現出來……這很了不起。」此外，哈波也在第三戰前表示，「文班亞馬每天都在進步，我們能做的就是為他祈禱。」希望文班亞馬盡快回歸賽場根據聯盟規定，文班亞馬先前因進入腦震盪保護程序，因此若無症狀，且在未全面參與訓練的情況下經過48小時，再經球隊醫生與聯盟政策主管會商後即可獲准回歸，因此最快能在台灣時間明天凌晨3點半、對陣拓荒者的第四戰重返賽場，力拚馬刺聽牌。