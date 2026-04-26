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4/27：旺宏、同致、大中、至上

4/28：中電、永光、三晃、志原、昇達科、十銓、中光電、佳必琪、力成

4/29：亞德客、光寶科、聯電、嘉晶、合一、訊連、盛群、久元、精測、鋼聯、台康生技

4/30：台達電、致茂、瑞昱、友達、美律、聯發科、穩懋，此外國巨也舉辦「2026國巨集團AI高峰會」

台股大盤氣勢如虹，上周幾乎天天改寫歷史新高，挾帶這股強大的多頭氣焰，明天起市場迎來重量級法說會，由記憶體大廠旺宏於27日率先打頭陣，緊接著晶圓代工大廠聯電、砷化鎵大廠穩懋以及權值股聯發科陸續登場。旺宏先前已表示，投入220億元擴大eMMC與MLC產能的效益，預計今年下半年就能對營收產生實質貢獻。加上受惠於三星等國際大廠逐步退出MLCNAND市場，帶動強大的轉單與報價上漲效應。帶動旺宏近期股價相對抗跌姿態，24日上漲4.76%，收在132元。晶圓代工大廠聯電則於29日接棒登場，市場預期，法說會將著墨於22奈米等特殊製程的技術升級與漲價效應，以及對於近期與英特爾（Intel）合作開發12奈米製程的最新進度，和「矽光子」平台的長期布局。聯電24日股價上漲1.22%，收在74.5元。上周創本波段新高80.2元。聯發科、台達電、穩懋法說會則都於30日登場。聯發科股價近期漲勢驚人，五個交易日有三個交易日觸及漲停，24日收盤價2435元。首季合併營收達1,491.5億元，外界緊盯特殊應用IC（ASIC）業務進展，以及Google第8代TPU相關商機。台達電受惠液冷散熱、AI伺服器電源需求升溫，4月以來大漲50%，24日股價收在2075元，上漲4.8%，股價歷史高點為23日2115元。市場聚焦第一季財報以及台達電產能擴張等後續展望。穩懋近期強攻AI資料中心的光通訊商機，但受惠於美系大客戶訂單挹注，今年有望迎來爆發性成長。穩懋24日下跌2.32%，收在547元，股價於21日創下歷史高點637元。下周法說會完整名單：