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▲Nikola Jokic是純粹個人狀況不好，還是被灰狼中鋒 Rudy Gobert一對一防守困住，或是他在金塊季後賽孤立無援，只能靠自己硬撐，不得而知。（圖／路透／達志影像）

▲NBA奪冠之後2-3年開始分崩瓦解，3-4年之間很容易失去凝聚力並延續贏球+奪冠文化，金塊或許正走在這條路上。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

我們都不知道金塊怎麼了！G1，金塊116：105灰狼G2，金塊114：119灰狼G3，金塊96：113灰狼G4，金塊95：112灰狼西區第六種子灰狼七戰四勝系列賽對第三種子金塊取得3：1領先，灰狼只要再贏一場就能淘汰金塊。金塊天下第一中鋒Nikola Jokic在系列賽首勝後吞三連敗，三連敗期間Jokic場均25分、15籃板、6.7助攻，近乎完美，NBA生涯以高效和高命中率聞名Jokic，今年對灰狼系列賽卻只打出3成38投籃命中率，三分命中率僅1成5。最近四年生涯最顛峰，Nikola Jokic投籃命中率都在5成7--6成3之間，三分命中率最低也有3成6，平均在3成8以上。Nikola Jokic是純粹個人狀況不好，還是被灰狼中鋒 Rudy Gobert一對一防守困住，或是他在金塊季後賽孤立無援，只能靠自己硬撐，不得而知。金塊神鬼後衛Jamal Murray是全隊第二穩定球員，但對灰狼系列賽表現同樣低迷，Murray場均26.5分、5.8助攻、5籃板，數據同樣很漂亮，但投籃命中率3成7，三分命中率2成65，非常難看。金塊兩個核心王牌投籃命中率都低於3成8，三分命中率都不到2成7，顯示金塊角色球員根本「死當+消失」。主力前鋒Aaron Gordon因傷系列賽只打3場，場均11.3分、5.3籃板，三分命中率2成1，過去三年季後賽那種更神的表演不見了。先發小前鋒Cameron Johnson加入金塊整季都沒啥存在感，季後賽對灰狼場均10分，三分命中率2成2，一點都沒有更進入狀況。後衛Christian Braun例行賽打打停停只出賽44場，季後賽對灰狼場均9.5分，投籃命中率4成，也沒能在季後賽打出更好狀況。金塊兩個核心王牌和3-4名主力配角同時陷入低迷和難解的困境，這是近五年來金塊出現「最大意外」。NBA奪冠之後2-3年開始分崩瓦解，3-4年之間很容易失去凝聚力並延續贏球+奪冠文化，金塊或許正走在這條路上。對金塊來說還有好消息，灰狼接下來會失去兩名主力先發後衛Anthony Edwards和Donte DiVincenzo，Anthony Edwards G4因左膝過度拉伸，只打18分鐘就傷退，Donte DiVincenzo G4只打1分鐘阿基里斯鍵就斷裂，賽季報銷。Anthony Edwards這個系列賽一直帶傷硬撐，接下來再上場或打出更好狀況，非常困難。金塊確實很有機會翻身。這是個叫人「無言」系列賽，金塊莫名失去狀況，一切都像中邪，灰狼在少了兩名主後衛情況下還能贏球，真是神蹟。我不確定金塊還能不能翻身，但金塊還有一些可能。