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洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平，今（26）日交手芝加哥小熊系列賽第2場，終結連3戰、合計13打席無安打紀錄，本場敲出安打還選到2次四壞保送，單場三次上壘，總教練羅伯斯（Dave Roberts）大讚對方投手根本不想跟大谷翔平硬拚，而他也保持耐心，「他（大谷翔平）保持耐心選到保送，把攻勢延續給隊友，做得很好。」大谷翔平在23日對巨人後2戰、以及對小熊首戰，跨4場、合計13打席無安打，陷入本季最嚴重低潮，但本場強勢回歸，一局下半首打席就敲出一壘安打上壘，全場總計2打數敲1安、獲得2次保送，單場3度上壘為近6戰最佳。道奇總教練羅伯斯賽後也直言，小熊先發投手瑞伊（Robbie Ray）根本不想和大谷翔平正面對決，「而他也能耐心選到保送，把攻勢延續給下一棒的打者，這點做得很好。」本場在大谷翔平後方的5名打者皆有安打貢獻，整條打線合計掃進14支安打，終場12：4擊敗小熊，避免吞下2連敗，羅伯斯認為，除了打線串聯外，關鍵時刻能夠選到保送延續攻勢，再用適時一擊擊潰投手，就是贏球關鍵。