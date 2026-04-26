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今（26）日埼玉西武獅於客場對戰東北樂天金鷲，雙方先發投手皆展現極佳壓制力，林安可於第九局敲出長打，本場總計4打數1安打，比賽正規九局結束仍是0：0平手。進入延長十局上半，西武憑藉前段棒次串聯一舉攻下三分，雖然十下投手群讓樂天跑者進站三壘，但最終能夠順利收下系列賽二連勝。林安可今日留下四打數敲出一安打的成績，雖然在前面的打席面對早川隆久連吞下兩次三振，但在九局面對樂天守護神藤平尚真時，林安可在滿球數時鎖定偏高的球路一棒掃向中右外野，形成長打，讓西武在一出局後形成二三壘有人，攻占得點圈，可惜後面棒次無法扎實擊中球，未能添得分數。進入十局上半，西武打線終於掌握樂天後援投手的亂流。在兩出局一、二壘有人的關鍵時刻，第三棒渡部聖彌擊出左外野方向安打填滿壘包。隨後第四棒莫伊塞斯·卡納里奧（Alexander Canario）在兩出局滿壘、兩好零壞的落後球數下，冷靜擊出左外野方向的適時安打，送回2分突破僵局。西武先發投手平良海馬，本季轉任先發後繳出驚人成績，本季四次登板收下兩勝，ERA仍維持在驚人的0.6，並留下一次完投紀錄。今日登板七局僅被敲出兩支安打、無失分，送出十次三振，展現驚人壓制力。而樂天先發投手早川隆久也毫不遜色，面對近期手感逐漸加溫的西武打線，他繳出八局無失分、僅被敲出零星的五支安打，送出九次三振。不過雖然兩位投手都繳出超好表現，但皆無緣本場勝投。