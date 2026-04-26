達拉斯獨行俠球星克雷·湯普森（Klay Thompson）爆情變醜聞！全球饒舌天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）今（26）日在社群媒體發布震撼彈，踢爆湯普森在交往期間劈腿。兩人自2025年7月公開戀情後備受關注，今年2月梅根才為湯普森舉辦36歲生日趴，不料賽季結束後卻爆出男方感情忠誠度不足。梅根怒斥在球季期間忍受對方的負面情緒，「出軌也就算了，還帶我融入你家一起假裝恩愛、扮家家酒。」
2個水瓶座去年才認愛！湯普森被踢爆劈腿
曾在2021年抱走兩座葛萊美獎的饒舌歌手梅根尤物，與獨行俠球員湯普森於2025年夏天被發現戀情，當時他們發布了幾張擁抱神祕人物的社群照片，粉絲才知道兩人正在戀愛中，紛紛送上祝福。
31歲的梅根與36歲的湯普森都是2月生的水瓶座，梅根今年2月甚至為湯普森舉辦生日派對。不料，這位前金州勇士傳奇、四屆NBA冠軍竟然被踢爆劈腿。
梅根尤物怒揭湯普森劈腿：玩完扮家家酒就變臉
最傷心的莫過於女友梅根尤物，她於個人社群Instagram發布限動，以黑底白字痛訴心聲，揭露湯普森帶他見過全家人，還過著如家庭般的日子後，竟突然對感情「退縮」甚至劈腿，「出軌也就算了，還帶我融入你家一起假裝恩愛、扮家家酒」。
梅根爆料湯普森在賽季期間情緒波動極大且對她態度惡劣，自己一路陪伴支持，沒想到男方卻一再傷害她，「整個球季你情緒暴躁、對我態度極差，我都一直包容陪你、默默支持你。現在你居然跟我說，還不確定自己能不能做到專一忠誠？ 」
梅根尤物一再聲明「已分手」 湯普森傳奇形象恐崩壞
梅根最後也留下道別語，「我真的需要徹底休息，再見！」梅根尤物在網上猛烈開嗆後，隨後再透過媒體《TMZ》發表聲明，正式宣布結束與湯普森的關係。
「對我來說，一段關係中的信任、忠誠和尊重是不可退讓的，當這些價值觀受損時，就沒有真正的路可以走下去了。我正利用這段時間優先考慮自己，並帶著平靜與清晰的心情向前邁進。」梅根強調，現階段將以自己為重。若指控屬實，恐會重創湯普桑一直以來累積的傳奇形象，讓球迷感到失望。
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曾在2021年抱走兩座葛萊美獎的饒舌歌手梅根尤物，與獨行俠球員湯普森於2025年夏天被發現戀情，當時他們發布了幾張擁抱神祕人物的社群照片，粉絲才知道兩人正在戀愛中，紛紛送上祝福。
31歲的梅根與36歲的湯普森都是2月生的水瓶座，梅根今年2月甚至為湯普森舉辦生日派對。不料，這位前金州勇士傳奇、四屆NBA冠軍竟然被踢爆劈腿。
梅根尤物怒揭湯普森劈腿：玩完扮家家酒就變臉
最傷心的莫過於女友梅根尤物，她於個人社群Instagram發布限動，以黑底白字痛訴心聲，揭露湯普森帶他見過全家人，還過著如家庭般的日子後，竟突然對感情「退縮」甚至劈腿，「出軌也就算了，還帶我融入你家一起假裝恩愛、扮家家酒」。
梅根爆料湯普森在賽季期間情緒波動極大且對她態度惡劣，自己一路陪伴支持，沒想到男方卻一再傷害她，「整個球季你情緒暴躁、對我態度極差，我都一直包容陪你、默默支持你。現在你居然跟我說，還不確定自己能不能做到專一忠誠？ 」
梅根尤物一再聲明「已分手」 湯普森傳奇形象恐崩壞
梅根最後也留下道別語，「我真的需要徹底休息，再見！」梅根尤物在網上猛烈開嗆後，隨後再透過媒體《TMZ》發表聲明，正式宣布結束與湯普森的關係。
「對我來說，一段關係中的信任、忠誠和尊重是不可退讓的，當這些價值觀受損時，就沒有真正的路可以走下去了。我正利用這段時間優先考慮自己，並帶著平靜與清晰的心情向前邁進。」梅根強調，現階段將以自己為重。若指控屬實，恐會重創湯普桑一直以來累積的傳奇形象，讓球迷感到失望。