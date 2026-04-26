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今（26）日中日龍隊在客場出戰養樂多燕子，中日今天推出高橋宏斗掛帥先發，他不僅繳出本季最佳的七局無失分表現，更在五局滿壘關鍵時刻突破養樂多強投奧川恭伸的封鎖，為球隊打下第一分，最終靠著牛棚穩定的表現，以及後面打線的發揮，中日龍在主場已3：0戰勝目前位於央聯龍頭的養樂多，拿下系列賽優勢。由於央聯並沒有投手指定打擊的制度，高橋宏斗在先發的比賽必須打擊。在五局中日龍首名打者細川選到保送上壘，緊接著波斯勒（BoSoxer）也選到四球保送，形成無人出局一、二壘有人。隨後鵜飼在1好2壞的局面下縮短握棒，擊出強韌的左外野安打，但因左外野手桑塔納（Santana）的精準長傳，二壘跑者在本壘遭到觸殺。即便如此，中日隊仍維持2人出局一、二壘有人的機會，在板山選到保送形成滿壘後，輪到投手高橋宏斗站上打擊區，本賽季他敲出過一支安打並且也帶有打點，今日在關鍵時刻，高橋宏斗敲出右半邊方向，帶有一分打點的安打，率先突破對手封鎖，為中日龍打下第一分。在投球方面，高橋宏斗用了本季新高的125球完成七局，合計送出七次三振，被擊出五支安打沒有失分，一洗先前兩戰登板僅能完成五局的低潮表現。川越誠司在八局領先兩分、三壘有人的局面下上場代打，成功擊出右外野方向的適時二壘安打送回第三分，但在滑向二壘時傷及右肩，隨即倒地痛苦掙扎無法起身。現場工作人員迅速出動擔架並以藍色布幕遮蔽，將他抬離球場，由尾田接替跑壘。由於中日隊近期已有岡林、上林等多名主力野手因傷缺陣，川越的傷退無疑讓球隊的戰力調度更加嚴峻。