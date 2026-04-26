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儘管「護國神山」台積電長線依舊看俏，但摩根士丹利（大摩）最新出具的半導體產業報告中，已正式將大中華區的首選大旗，交接給近期在盤面上表現極佳的IC設計龍頭聯發科。大摩大中華區半導體主管詹家鴻在最新報告中，將聯發科的目標價大幅上修逾三成，從1988元上調至2588元。台積電先前在法說會上宣告，將開放計算晶片供英特爾的EMIB封裝技術使用。猶如為聯發科的TPU產能供給打了一劑強心針，鞏固了市場對其2奈米TPU順利量產的信心。大摩預期，這股強大的硬體後盾將直接催生出能夠自主處理複雜任務的AI代理手機，被外資圈視為2027年引爆中國智慧型手機市場換機潮的最強殺手鐧。聯發科上周單周拉出高達26.4%的驚人漲幅，24日強攻漲停，收在2435元的歷史天價。