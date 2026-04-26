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南韓三星電子受惠去年下半年以來的記憶體漲價浪潮，公司營收大增，但公司獎金分配不均，與競爭對手SK海力士差距甚大，導致員工不滿。三星工會預告5月21日起開始為期18天的罷工行動，韓媒憂心，罷工將導致台灣企業漁翁得利。根據韓聯社報導，三星工會預告將於下月發動罷工之際，學界提出警告，此舉帶來的衝擊恐不僅是數十兆韓元的龐大金額損失，更可能導致難以挽回的信任與供應鏈受損。首爾市立大學經濟學系教授宋憲宰指出，一旦三星電子工會罷工成真，運作中斷所造成的損失將達到「每分鐘數十億韓元」，每天損失約1兆韓元的水準。若罷工長期持續，僅半導體部門的營業利益就可能最多減少10兆韓元。更重要的是，相較於罷工帶來的直接損失，客戶不安、交易夥伴流失以及供應鏈重組壓力，才是真正的風險來源。他表示：「全球大型科技客戶為了分散風險，可能會開始考慮台積電等供應來源。由於半導體產業在製程驗證上需要投入大量成本與時間，一旦客戶轉向其他供應商，往往很難再回頭。」韓媒提到，目前輝達、台積電與英特爾正進入生死之戰，爭奪AI半導體主導權，而在這個時候三星把企業資源耗費在內部衝突上，本身就是巨大的機會成本。三星電子罷工也可能對由1,764家材料、零組件與設備供應鏈合作企業構成的整體產業生態系造成負面影響。報導還稱，近期台灣媒體曾指出，若三星電子的生產出現問題，台灣半導體企業可能因此漁翁得利，提升價格談判能力。另據韓媒中央日報報導提到，三星電子工會將自5月21日起至6月7日展開為期18天的罷工。工會估計，若在此之前未達成協議，此次停工可能造成三星電子高達18兆韓元的損失。若罷工真的發生，將成為公司57年歷史上最長的一次罷工。儘管三星正朝著在今年第一季創下史上最高單季獲利的方向前進，這筆獲利之高，甚至可能超過公司整個2025年全年總額。儘管利潤可能創歷史新高，公司內部的氣氛卻日益低迷。今年以來，該公司負責高頻寬記憶體（HBM）的部門已有數百名晶片工程師離職，因競爭對手SK海力士員工今年預計每人可領取高達12億韓元的獎金，遠高於三星。工會指出，僅今年1月至4月之間，就已有超過200名三星員工轉投SK海力士，工會認為這仍低估了實際流失人數，因為在內部氣氛緊張的情況下，離職員工往往會以其他理由為名離開。三星工會提到，晶片部門1名基本薪資為7600萬韓元（約新台幣161萬元）的員工，到2025年僅獲得3800萬韓元（約81萬元台幣）的獎金，這還不到SK海力士同職等薪資員工獎金的3分之1。工會的訴求有兩項，首先將三星年度營業利潤的15%撥為績效獎金，比SK海力士目前的10%標準高出5個百分點；第二是完全取消目前的獎金上限，現行制度將獎金限制在員工年基本薪資的50%。