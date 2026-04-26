行動電源爆炸、起火事件頻傳，臉書粉專「消防神主牌」指出，近期3個月內已觀察超過20起「自帶插頭行動電源」起火案例，且多數事故發生在「剛插上插座的瞬間」，提醒民眾，自帶插頭行動電源的危險處在於「缺乏散熱空間」、「品管不佳」，應該認真考慮換成「分離式設計」。
「消防神主牌」以一名網友自身經歷說明，平時充電相當小心的他，某次把行動電源在插上插座的瞬間卻直接爆炸，雖然人員與住家未受損，但插座被燒出焦黑破洞，行動電源外殼熔毀，甚至差點波及旁邊的鞋子與鞋架，所幸沒有釀成更大災害。
「消防神主牌」解析，自帶插頭行動電源的危險關鍵，在於其將「交流電轉換電路」與「鋰電池」整合於極小空間內，相較一般分離式設計，這類產品在充電時同時產生熱能，卻缺乏足夠散熱空間，導致熱能迅速累積，大幅提高起火甚至爆炸風險。
此外，「消防神主牌」強調，市面上許多此類產品來自低價境外製造，可能存在品管不佳、保護電路簡化等問題，交流電的轉換電路品質不穩定，插上去的瞬間就可能因為電壓異常，瞬間引發爆炸，也就是使用者所描述的「插下去立刻炸」。
針對行動電源，「消防神主牌」認為民眾應正視其潛在風險，並提出3項建議：
1、立即檢查家中是否有自帶插頭行動電源，充電時務必在旁監看，並於充飽後立即拔除。
2、考慮換分離式設計，行動電源本體加上一條充電線加上一個有BSMI認證的充電頭，雖然多帶一條線，但三個元件分開，散熱空間各自獨立，整體的安全性遠高於自帶插頭的一體式設計。
3、充電位置要遠離可燃物，不要在鞋架旁邊充，不要在床邊充，不要在有大量可燃物的地方充。萬一插下去的瞬間出問題，周圍沒有可燃物，至少不會延燒。
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此外，「消防神主牌」強調，市面上許多此類產品來自低價境外製造，可能存在品管不佳、保護電路簡化等問題，交流電的轉換電路品質不穩定，插上去的瞬間就可能因為電壓異常，瞬間引發爆炸，也就是使用者所描述的「插下去立刻炸」。
1、立即檢查家中是否有自帶插頭行動電源，充電時務必在旁監看，並於充飽後立即拔除。
2、考慮換分離式設計，行動電源本體加上一條充電線加上一個有BSMI認證的充電頭，雖然多帶一條線，但三個元件分開，散熱空間各自獨立，整體的安全性遠高於自帶插頭的一體式設計。
3、充電位置要遠離可燃物，不要在鞋架旁邊充，不要在床邊充，不要在有大量可燃物的地方充。萬一插下去的瞬間出問題，周圍沒有可燃物，至少不會延燒。