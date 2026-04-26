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歐力士猛牛今（26）日在主場京瓷巨蛋對戰日本火腿，靠著變陣派出的左打部隊徹底打爆火腿王牌有原航平。歐力士不僅以9：4奪下平本季紀錄的4連勝，更將主場連勝紀錄推進至11場，創下自1968以來，睽違58年的最長主場連勝紀錄。歐力士教練團改變陣容，將原本的主力太田椋除在先發外，除了第8棒捕手若月健矢，排出了8名左打的打線。這項戰術在首局便收到成效，在2分落後下靠著森友哉與來田涼斗連續安打逆轉局勢。3局下，洋砲西摩（Bob Seymour）補上兩分砲；4局下，宗佑磨的安打將有原航平打退場後，渡部遼人更揮出第3號三分彈，灌進8分讓對手毫無招架之力。反觀日本火腿投手有原航平，今日僅投3.1局就挨了7支安打失8分慘遭KO。他在邁向日職通算100勝的關鍵時刻連三戰未能壓制對手，防禦率飆升至8.23。賽後新庄剛志監督指出有原的球速與球威與全盛期有明顯落差，決定將其下放二軍重新調整。新庄監督表示，雖然對他感到遺憾，但為了長遠賽季，必須讓其找回過往的壓制力。投球方面，從廣島轉隊至歐力士的先發投手九里亞蓮表現穩健，除首局失分外，從二局到七局皆壓制火腿打線無失分。日本火腿雖然在首局由首度擔任5棒的新秀大塚瑠晏擊出職業生涯首分打點取得領先，但後續打線受制於九里，直到8局才靠著野村大樹的安打追回2分，終場仍無力回天。日本火腿在輸掉此役後慘遭歐力士橫掃，並吞下4連敗。目前火腿隊與聯盟墊底的羅德隊已無勝差，戰績跌入谷底。新庄監督在賽後強調，雖然目前局勢嚴峻，但相信主力球員在調整後能重拾身手，帶領球隊走出連敗陰霾。