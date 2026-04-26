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▲王俐人在直播中大方露出胸部，畫面全網瘋傳。（圖／IG@lisawanglijen）

49歲藝人王俐人昨日、今（26）日一連兩天在成人平台SWAG開直播，大方脫掉上衣讓男優幫牤貼身按摩，超大尺度畫面瞬間掀起熱議，不只是SWAG，她也轉戰IG付費訂閱專區，時常在其中跟粉絲聊天、直播等，而近日網路上更是流傳一段她在直播中掀起上衣的影片，19秒走光的肉色畫面瞬間在網路上瘋傳。王俐人近日開啟IG訂閱頻道，每個月只要450元就能夠看到她為訂閱者製作的獨家內容，截稿前已經有超過2200人按下訂閱按鈕，根據了解，若是王俐人的創作內容足夠穩定，她每個月光是付費會員的收入就能達到95萬元，展現超高吸金能力。身為王俐人的IG訂閱用戶，不只能夠看到她準備的獨家影片、照片，還可以參加她的會員直播，近日一段她僅穿內衣的直播片段在網路上瘋傳，畫面中她用柔和的語氣說道：「準備好了嗎？我露完就要下線囉！」語畢後她一邊用英文倒數，一邊把衣服往上掀，胸部線條瞬間一覽無遺，接著她害羞說道：「看到了嗎？有看到嗎？」影片就這樣結束了，短短19秒影片瞬間掀起熱議。49歲女星王俐人昨日在SWAG直播，吸引5000多名粉絲上線觀看，只見她身穿性感蕾絲睡裙，裡面沒穿內衣，尺度超開，王俐人甚至還脫下上衣趴在床上，任由男優在她的美背上按摩，大尺度直播讓不少粉絲驚掉下巴。