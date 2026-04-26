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電影《大賣空》本尊、知名投資人麥可貝瑞（Michael Burry）最新出手，他揭露新買進微軟，同時加碼Adobe、PayPal與指數編製公司MSCI，但另一方面也透過買進賣權，看空半導體與AI概念股漲勢，預期這波由AI帶動的晶片股狂飆，可能在2027年初前降溫。根據stocktwits報導，貝瑞透露布局多檔科技與支付類股。他表示，自己正轉向「遭市場重摔的軟體與支付股」，但對另一端漲勢過熱的AI、半導體與資料中心基建供應鏈，則抱持更謹慎態度。貝瑞指出，半導體類股這波漲勢相當罕見，形容這是美股歷史級別的上攻行情，「從未看過如此陡峭、如此持續，並一路攻上歷史高點的漲勢。」他特別提到，iShares Semiconductor ETF 近期曾連漲17天，且價格一度高出200日均線達43%，顯示市場追價情緒已相當強烈。貝瑞買進2027年1月到期、履約價550美元的QQQ賣權，也買進2027年3月到期、履約價525美元的QQQ賣權；此外，他也買進2027年1月到期、履約價115美元的輝達賣權，並新建立2027年1月到期、履約價330美元的SOXX半導體ETF賣權部位。CNBC名嘴Jim Cramer也認同貝瑞對軟體股被錯殺的看法，特別點名資安股具吸引力。他表示，ServiceNow毛利率壓力拖累整體 IGV ETF，連帶波及 Oracle、微軟、Palantir、Salesforce、Palo Alto、Adobe、Intuit 等個股，但資安股不該被賣，反而是可以留意的買點。ServiceNow表示，中東戰事已對上季業務造成影響，並下修全年訂閱毛利率展望，引發市場擔心其他軟體與科技公司財報也可能受到波及。