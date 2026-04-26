蘋果 iPhone 即將全面踏入新時代？iPhone 18 系列新機預計將在 9 月的蘋果秋季發表會正式亮相，市場上也有越來越多規格爆料資訊流出。其中，知名分析師 Dan Nystedt 就表示，iPhone 18 標準款將迎來「關鍵升級」，記憶體會一舉提升至 12GB 容量。此舉主要目的雖然是為了完整運行 Apple Intelligence，但也可能讓它成為新一代的耐用神機！
iPhone 18 關鍵升級來了！對標 Pro 版可用 AI 功能
分析師 Dan Nystedt 在 4 月 24 日發出最新爆料資訊。他表示，iPhone 18 標準款將配備 12GB RAM 記憶體，「這將是入門級 iPhone 機型首次配備如此大的記憶體」，也讓 18 系列標準版的配置，直接與 iPhone 17 Pro 及傳聞中的 iPhone 18 Pro Max 對齊。
Nystedt 也提及了早期的一項傳聞，稱蘋果已獲得台積電首批 2nm 製程的晶片訂單，將用於 iPhone 18 系列的 A20 晶片。據報導，台積電的 2nm 製程比 3nm 製程的計算性能提升了 15%，且能效沒有損失；作為對比，去年的 iPhone 17 系列則是採用台積電的 N3P 3nm 製程。
科技外媒 MacRumors 則分析，iPhone 18 標準款機型記憶體升級至 12GB，很可能與 Apple Intelligence 息息相關。因為使用 AI 功能需要龐大的記憶體才能完整運行，為了讓入門級 iPhone 也能順暢體驗 Apple Intelligence，蘋果完全有理由將標準版機型的記憶體，提升至與去年 Pro 機型相同的水平。
不過，這項關鍵升級也恐讓蘋果推出新機的節奏出現變化。MacRumors 推測，在 2026 年 9 月的秋季發表會上，蘋果應該會讓 iPhone 18 Pro 及全新摺疊機 iPhone Ultra 率先亮相並開賣；至於標準版的 iPhone 18、iPhone 18e 等較低階機型，則可能會延至 2027 年才發布。此舉或許也是擔憂 12GB 記憶體的強大升級，會讓標準版反過來影響到 Pro 高階機型的銷量。
iPhone 18有望成為新一代神機！記憶體增加總是耐用關鍵
事實上，回顧過去每一代 iPhone 推出時，雖然晶片、相機模組、特殊新功能年年都有所突破，電池容量也逐步增加，但唯獨「記憶體」總是會相隔好幾年才會緩步升級。
回顧過往歷史，iPhone分別在2015年iPhone6s（2GB RAM）、 2018 年iPhoneXs（4GB RAM）、2020年iPhone 12 Pro（6GB RAM）、2023年iPhone 15 Pro（8GB RAM）以及2025年iPhone 17 Pro（12GB RAM）增加記憶體容量，而上述機種最終都成為耐用神機，受到廣大果粉所喜愛。
因此，這一次 iPhone 18 標準版若真能如傳聞般一舉跨足 12GB RAM 記憶體，不但跟Pro機型差距更小，在強大硬體升級與 AI 應用的加持下，或許也將成為下一代讓果粉捨不得換機的耐用神機。
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分析師 Dan Nystedt 在 4 月 24 日發出最新爆料資訊。他表示，iPhone 18 標準款將配備 12GB RAM 記憶體，「這將是入門級 iPhone 機型首次配備如此大的記憶體」，也讓 18 系列標準版的配置，直接與 iPhone 17 Pro 及傳聞中的 iPhone 18 Pro Max 對齊。
科技外媒 MacRumors 則分析，iPhone 18 標準款機型記憶體升級至 12GB，很可能與 Apple Intelligence 息息相關。因為使用 AI 功能需要龐大的記憶體才能完整運行，為了讓入門級 iPhone 也能順暢體驗 Apple Intelligence，蘋果完全有理由將標準版機型的記憶體，提升至與去年 Pro 機型相同的水平。
不過，這項關鍵升級也恐讓蘋果推出新機的節奏出現變化。MacRumors 推測，在 2026 年 9 月的秋季發表會上，蘋果應該會讓 iPhone 18 Pro 及全新摺疊機 iPhone Ultra 率先亮相並開賣；至於標準版的 iPhone 18、iPhone 18e 等較低階機型，則可能會延至 2027 年才發布。此舉或許也是擔憂 12GB 記憶體的強大升級，會讓標準版反過來影響到 Pro 高階機型的銷量。
iPhone 18有望成為新一代神機！記憶體增加總是耐用關鍵
事實上，回顧過去每一代 iPhone 推出時，雖然晶片、相機模組、特殊新功能年年都有所突破，電池容量也逐步增加，但唯獨「記憶體」總是會相隔好幾年才會緩步升級。
回顧過往歷史，iPhone分別在2015年iPhone6s（2GB RAM）、 2018 年iPhoneXs（4GB RAM）、2020年iPhone 12 Pro（6GB RAM）、2023年iPhone 15 Pro（8GB RAM）以及2025年iPhone 17 Pro（12GB RAM）增加記憶體容量，而上述機種最終都成為耐用神機，受到廣大果粉所喜愛。