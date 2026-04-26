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iPhone 18 關鍵升級來了！對標 Pro 版可用 AI 功能

▲MacRumors 推測，在 2026 年 9 月的秋季發表會上，蘋果應該會讓 iPhone 18 Pro 及全新摺疊機 iPhone Ultra 率先亮相並開賣。（圖／翻攝Max Tech）

iPhone 18有望成為新一代神機！記憶體增加總是耐用關鍵

▲iPhone「記憶體」總是會相隔好幾年才會緩步升級。（圖／官方提供）

蘋果 iPhone 即將全面踏入新時代？iPhone 18 系列新機預計將在 9 月的蘋果秋季發表會正式亮相，市場上也有越來越多規格爆料資訊流出。其中，知名分析師 Dan Nystedt 就表示，iPhone 18 標準款將迎來「關鍵升級」，記憶體會一舉提升至 12GB 容量。此舉主要目的雖然是為了完整運行 Apple Intelligence，但也可能讓它成為新一代的耐用神機！分析師 Dan Nystedt 在 4 月 24 日發出最新爆料資訊。他表示，iPhone 18 標準款將配備 12GB RAM 記憶體，，也讓 18 系列標準版的配置，直接與 iPhone 17 Pro 及傳聞中的 iPhone 18 Pro Max 對齊。Nystedt 也提及了早期的一項傳聞，稱蘋果已獲得台積電首批 2nm 製程的晶片訂單，將用於 iPhone 18 系列的 A20 晶片。據報導，台積電的 2nm 製程比 3nm 製程的計算性能提升了 15%，且能效沒有損失；作為對比，去年的 iPhone 17 系列則是採用台積電的 N3P 3nm 製程。科技外媒 MacRumors 則分析，iPhone 18 標準款機型記憶體升級至 12GB，很可能與 Apple Intelligence 息息相關。因為使用 AI 功能需要龐大的記憶體才能完整運行，為了讓入門級 iPhone 也能順暢體驗 Apple Intelligence，蘋果完全有理由將標準版機型的記憶體，提升至與去年 Pro 機型相同的水平。不過，這項關鍵升級也恐讓蘋果推出新機的節奏出現變化。MacRumors 推測，在 2026 年 9 月的秋季發表會上，蘋果應該會讓 iPhone 18 Pro 及全新摺疊機 iPhone Ultra 率先亮相並開賣；至於標準版的 iPhone 18、iPhone 18e 等較低階機型，則可能會延至 2027 年才發布。此舉或許也是擔憂 12GB 記憶體的強大升級，會讓標準版反過來影響到 Pro 高階機型的銷量。事實上，回顧過去每一代 iPhone 推出時，雖然晶片、相機模組、特殊新功能年年都有所突破，電池容量也逐步增加，但唯獨「記憶體」總是會相隔好幾年才會緩步升級。回顧過往歷史，iPhone分別在增加記憶體容量，而上述機種最終都成為耐用神機，受到廣大果粉所喜愛。因此，這一次 iPhone 18 標準版若真能如傳聞般一舉跨足 12GB RAM 記憶體，不但跟Pro機型差距更小，在強大硬體升級與 AI 應用的加持下，或許也將成為下一代讓果粉捨不得換機的耐用神機。