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▲山本由伸在就讀宮崎縣立都城高校時，雖然球探圈早已聽聞其名，但當時山本的狀態極度不穩定。（圖／美聯社／達志影像）

▲山本由伸的故事激勵了許多非首輪出身的球員。（圖／美聯社／達志影像）

現正效力於大聯盟洛杉磯道奇隊的王牌投手山本由伸（Yoshinobu Yamamoto），曾寫下日職連3年蟬聯投手五冠王與澤村賞的傳奇紀錄。然而，這位身價超過3億美元的強投，在2016年日職選秀會上竟然一直等到第四輪才被歐力士猛牛選中。讀賣巨人隊的資深球探武田康近期接受專訪，揭開了當年這段鮮為人知的選秀祕辛。武田康在專訪中透露，山本由伸在就讀宮崎縣立都城高校時，雖然球探圈早已聽聞其名，但當時山本的狀態極度不穩定。武田回憶：「春季時他在都城球場的表現簡直堪稱完美，球速、滑球犀利度與手肘的運用都屬頂尖。但就在夏季大賽前，山本的手肘出現傷勢，狀態一落千丈。」這種不穩定的時機點，導致了多家豪門球隊的評估失準：📍橫濱DeNA： 當時的高田繁GM與球探部長親自視察，卻剛好遇到山本傷後低迷，失望而歸。📍養樂多燕子： 小川淳司GM特地前往看練習賽，卻剛好遇上大雨，最終只看到山本在牛棚的投球。📍讀賣巨人： 巨人隊部長在夏季大賽視察時，山本的手肘狀況不佳，投球內容不盡理想。武田感慨，雖然各隊的基層負責球探都對山本作出了極高評價，但由於決策高層親自視察時都「不湊巧」沒看到好表現，導致山本的選秀順位不斷下滑。與其他球隊形成強烈對比的是，歐力士猛牛隊負責該區域的球探山口和男。武田康直言，這完全是山口球探的一場「戰術勝利」。根據武田的說法，山口和男早已深知山本由伸的過人之處，但他為了確保歐力士能以較低順位選中，竟「故意不邀請球團高層來視察」，避免其他球隊察覺異樣。山口憑藉著對球員的高度信任與精準判斷，成功讓山本由伸留到了第四輪。武田康表示：「歐力士完全是靠著球探的作戰計畫贏得這顆珍珠，畢竟一般來說，高校球員表現起伏是常態，能穩定維持高強度的球員通常早就在第一輪被搶光了。」山本由伸的故事激勵了許多非首輪出身的球員。除了山本，武田康在專訪中也提到了目前巨人隊的看板球星戶鄉翔平（Shosei Togo）。戶鄉當初也因為「捕手式投法（Arm Action）」不被看好，最終在第六輪才被巨人選中，如今卻與山本一樣成為國家隊級別的核心成員。這段選秀祕辛再次證明，球探的眼光與球團的選秀策略，往往能決定一支球隊未來十年的榮枯。山本由伸從當年的第四輪奇跡，一路打到大聯盟的世界之巔，不僅是其個人天賦的展現，更是歐力士球探團隊的一次史詩級操盤。