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中信兄弟今（26）日持續在大本營洲際棒球場迎戰富邦悍將，三局上兩隊0：0時，中信兄弟游擊手張仁瑋一次守備機會時上演滑接、面對彈跳高球展現神反應接下快傳一壘封殺跑者，上演五星超美技，不僅征服場邊觀賽的當家王牌羅戈，連轉播該戰的球評林柏佑也評論道，「這球精采度其實不會輸給江坤宇！」張仁瑋近期取代中信兄弟當家球星江坤宇的游擊位置，獲得連續先發機會，不僅打擊端累積15打數5安打、1轟，守備端整體發揮也讓人感到穩定。本場中信兄弟由洋投黎克先發，第三局面對孔念恩敲出中線強勁滾地球，黎克並未接下，但身後的張仁瑋快速跑至二壘後方區域滑接，期間球還發生不規則彈跳，結果張仁瑋展現滑接過程還展現神反應接下，最後起身快傳一壘，一套動作行雲流水。張仁瑋上演五星美技守備後，洲際也響起熱烈歡呼聲，場邊觀賽的當家王牌羅戈也開心地手舞足蹈，球評林柏佑盛讚道，「這球守備動作的精采度，其實不會輸給江坤宇！」隨後進一步解釋。「打到中線的位置，最後彈跳的位置比較高一點，手套擺的位置、反應也非常快，最後傳球的準度也很好。」