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中信兄弟今（26）日在主場迎戰富邦悍將，原本戰況膠著，卻在比賽中段因牛棚集體崩盤而崩盤。值得關注的是，開季表現最穩健的左側投新星錢可倫，今日不僅防禦率破0，更在第6局遭到富邦打線痛擊。兄弟牛棚此役失控，單局狂失7分，成為主場慘敗的致命傷。中信兄弟此役由洋投黎克（Ricke）掛帥先發，他展現出近期回穩的趨勢，前5局展現壓制力力保不失。然而，第6局黎克出現體力下滑跡象，球團決定換上近期「防禦率為0」的救火員錢可倫。在此之前，錢可倫後援出賽4場，在4又1/3局的投球中僅被敲3支安打，是兄弟牛棚唯一尚未失分的投手。不料今日他球運欠佳且狀況下滑，上場僅面對5個打席就挨了3支安打，且僅抓到1個出局數就狂丟4分退場。這場比賽的失利，也宣告了他開季連續無自責分的紀錄正式畫下句點。兄弟教練團在錢可倫失控後，緊急派上蔡齊哲與余謙試圖止血，但今日兄弟牛棚問題再度原形畢露。接手的兩名投手同樣無法有效壓制富邦火力，讓悍將打線在第6局單局瘋狂灌進7分，徹底擊垮黃衫軍的士氣。錢可倫是兄弟在2025年季中選秀以第6指名選入的21歲潛力左投，當初以110萬元簽約金入隊。雖然球速不快，但憑藉高大的身材與罕見的側投姿勢，加上擅長的曲球、滑球及切球，在開季之初成功利用打者的不熟悉感取得優勢。然而今日的失利，也顯示職棒打者正逐漸適應其特殊的投球節奏。