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中信兄弟今（26）日在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將，第六局領先時被攻佔一二壘，中繼左投錢可倫領命上陣拆彈卻砸鍋，處理首名打者王苡丞觸擊短打的小飛球時，慌亂下提早接球，未讓球滾出界外，讓一旁的學長、捕手高宇杰急到跳腳，當場指導小老弟正確做法，錢可倫也驚覺自己釀下隱形失誤，想不到後續富邦悍將一波攻勢單局攻下7分，直接逆轉戰局。錢可倫是中信兄弟去年第6輪選進的即戰力左投，靠著詭異投球姿勢今年站上一軍舞台，過去4場出賽合計4.2局無失分，本場被安排在先發投手黎克後的第六局登板，當時兄弟1：0領先，錢可倫要收拾0出局、一二壘有人局面。面對富邦悍將王苡丞短打觸擊失敗的小飛球，錢可倫快速下丘後跑到三壘邊線但仍趕不到接殺，球落地後持續倒轉，往邊線外滾動，但錢可倫卻在線邊直接撿起球，從原本可能形成的界外球，直接演變成內野安打，場面則為0出局、滿壘。錢可倫接球當下，後方趕來的高宇杰就急到跳腳，隨後當場指導正確做法應該是等待球滾出邊線，錢可倫聽聞後也露出恍然大悟的神情，球評林柏佑則分析，「錢可倫這球應該要先觀察，第一時間沒有掌握到球，但球其實有機會滾到界外區，但他在界內就撿起來了。」錢可倫這次隱形失誤，後續造成富邦悍將大局，單局靠4支串聯安打、2保送，單局攻下7分直接逆轉戰局，目前打完7局富邦悍將反倒取得8：3領先，錢可倫面對5名打者只解決1位，帳面上0.1局被打出3安打慘失4分提早退場。