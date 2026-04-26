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樂天桃猿今（26）日在主場迎戰味全龍，比賽前段兩隊洋投皆展現壓制力，雙方在六局之前記分板上仍掛著完美的零，直到第七局樂天桃猿率先突破封鎖，抗著後段棒次串聯率先取得兩分領先，然而九上味全把握最後反攻機會，攻下兩分追平。九局下樂天桃猿首名打者劉子杰，於2好1壞下狙擊味全龍守護神陳冠偉，一棒打出左外野再見轟，成為中職史上第12位，生涯首轟就是再見全壘打的球員，幫助樂天桃猿終場3：2擊敗味全龍。樂天前半場受到味全先發投手鋼龍的壓制，在六局中僅敲出零星的五支安打未能攻下分數，鋼龍在完成六局優質先發後，換上味全牛棚投手黃暐傑，樂天靠著林智平、劉子杰的安打攻佔一二壘，在靠著宋嘉翔觸擊短打護送跑者至二三壘得點圈，雖然八九棒未能建功，但靠著一棒何品室融中外野方向的安打打回兩分取得領先。雖然九局樂天守護神朱承洋遭到味全連續三支安打狙擊失掉兩先分數，但九下陳冠偉面對劉子杰，就被掃出左外野方向的全壘打，最終樂天靠著逆轉的再見全壘打收下勝利。劉子杰今日擊出生涯首轟即是再見轟，成為聯盟史上第12位達成紀錄的人，也是隊史第一位，上一位首轟是再見轟的是味全龍隊的林孝程，在2021年達成紀錄。