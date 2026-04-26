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6張1000萬發票沒人領！消費地點、金額整理

▲中華電信股份有限公司基隆營運處在去年11至12月間開出了1千萬特別獎發票。（圖／GoogleMaps）

▲北市內湖區舊宗路1段268號好市多內湖店。（圖／記者黃韻文攝）

▲全家淡水新江店開出1千萬特別獎發票。（圖／GoogleMaps）

▲春水堂秀泰樹林店。（圖/Google評價）

▲桃園市龜山區的睿能數位服務股份有限公司開出1千萬元發票。（圖／GoogleMaps）

▲台中市東區大智路350巷2號全聯福利中心 台中大智店。（圖／GoogleMaps）

快要跟財神爺擦身而過了！財政部今（26）日公告，2025年11-12月期統一發票1000萬特別獎發票，還有，但領取期限只到5月5日（二），只剩不到10天！對此，財政部也公布6張發票開出的金額與地點，期盼能喚起幸運得主的記憶，翻出發票拿到獎金！114年11月、12月期統一發票號碼，千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。財政部賦稅署4月初就提醒過，但時至今日仍有6張1000萬發票未領獎。財政部提醒民眾，114年11月、12月期統一發票領獎期間只到5月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。