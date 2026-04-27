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儘管洛杉磯道奇隊球迷對於交易換來底特律老虎隊賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）抱持極高期待，但目前的現實情況可能要讓眾人失望了。隨隊記者與內部人士指出，即便老虎隊開季表現不如預期穩定，但球團仍致力於衝擊季後賽，季中交易掉這位王牌投手的可能性微乎其微。最好的方案是等到球季後，史庫柏投身市場時，道奇憑藉著大城市的魅力，有機會脫穎而出。《The Athletic》資深道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）在回答球迷提問時，給出了非常直接的回應。他認為老虎隊目前仍處於競爭行列中，即便擔心史庫柏未來進入自由市場後會離隊，但在球季中段交易他，對底特律球迷來說將是「令人震驚的一記耳光」，球隊不太可能現在去得罪球迷。雖然老虎隊開季至今表現有所波動，但截至周六（25日）為止，他們的勝率仍維持在0.538，與克里夫蘭守護者隊並列美聯中區第一。在球隊極有機會打進季後賽的情況下，討論交易核心王牌實在言之過早。老虎隊在季前的動作也證實了他們「贏在當下」的決心。球團積極補進了瓦德茲（Framber Valdez）與韋蘭德（Justin Verlander）兩名強投，明顯是為了與史庫柏組成最強先發輪值，並在史庫柏合約最後一年全力一搏。如果老虎隊在此時選擇賣掉他，無疑會引發公關災難。內部人士指出，除非老虎隊在接下來幾個月戰績徹底崩盤，否則史庫柏幾乎不可能出現在交易市場上。道奇隊目前雖擁有足夠的農場新秀作為籌碼，但老虎隊並無意放人。對於道奇隊而言，目前的最佳建議是「保持耐心」。相較於在交易截止日前付出大量潛力新秀來換取半季使用權，道奇隊或許更傾向於等到今年休賽季，當史庫柏正式投身自由市場時，再利用球團強大的財力直接簽下他。阿達亞總結道，與其現在幻想這筆「白日夢」交易，道奇球迷不如先關注球隊目前的領先優勢。雖然道奇是目前國聯最強球隊，但要在季中搶下史庫柏，機率恐怕趨近於零。