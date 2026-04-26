我是廣告 請繼續往下閱讀

統一獅今（26）日在亞太副球場展現強大火力，終場以9：5橫掃台鋼雄鷹，收下周末三連勝。儘管球隊贏球，九局上關門投手吳承諭卻因為一次「補位不及」的守備瑕疵，在比賽結束後被總教練林岳平當場要求跑外野一圈。影片意外在社群媒體上被瘋傳，讓球迷紛紛聯想起洋基強投柯爾（Gerrit Cole）曾在世界大賽發生的慘劇，戲稱：「Cole哥的影片要看100次。」九局上，統一獅帶著9：5的大幅領先推出吳承諭登板關門。此時台鋼打者吳家鋐擊出一壘方向滾地球，不料投手吳承諭補位一壘的速度慢了半拍，讓打者安全上壘。雖然這記失誤並未釀成大禍，吳承諭最終也順利抓下最後三個出局數，但統一獅總教練林岳平對於守備基本功的隱形失誤顯然非常在意。比賽結束後，只見吳承諭並未直接走回休息室，而是在林岳平的指示下，直接朝左外野跑去，完成跑外野一圈的懲罰。這一幕被現場轉播捕捉後，引發網友在社群平台熱烈討論。許多球迷聯想起2024年世界大賽時，紐約洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）因為沒去補位一壘，導致球隊崩盤的慘痛教訓，紛紛留言笑稱：「忘記那一年的洋基了嗎」、「Cole哥的影片看100次」。雖然場上發生守備小插曲，但獅隊本戰火力依舊驚人。隊長陳傑憲受傷復出後手感發燙，本場不僅貢獻安打，更在交手陳宇宏時，揮出暌違303天的全壘打。統一獅在首局便靠著陳傑憲開路，加上李丞齡、潘傑楷接連串聯安打，單局從對手手中猛攻5分大局奠定勝基。儘管台鋼靠著郭阜林單場3安猛打賞一度追近比分，但獅隊最終仍穩住勝果，成功在主場捍衛亞太球場，達成周末三連勝的壯舉。