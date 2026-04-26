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中國新創DeepSeek於24日發表AI模型V4預覽版，並宣布該模型已針對華為的晶片架構進行深度優化，市場分析，這代表中國在關鍵AI算力上正加速擺脫對外依賴，走向自主化。根據DeepSeek，V4 Pro版本在世界知識基準測試中表現優異，擊敗多數開源模型，目前僅次於Google的閉源模型Gemini-Pro-3.1。在技術優勢上，V4模型特別針對AI代理進行強化，能處理更複雜的工作流程。該模型在機器學習平台Hugging Face已迅速登頂熱門榜，具備處理超過百萬Token的超長文本能力，且擁有顯著的成本優勢，惟目前版本尚不支援影像與影片等多模態功能。硬體是此次發布的另一大重點，華為官方證實，其昇騰晶片已參與DeepSeek V4的部分訓練過程。過去中國AI開發環境高度依賴輝達，現在逐步過渡至本土生態系。輝達執行長黃仁勳日前提到，當中國開發者轉向本土晶片，可能削弱輝達在中國市場的優勢。DeepSeek強調V4預覽版將依據用戶回饋持續優化，並同步推出成本更低的Flash版本以擴大應用場景。據市場消息指出，DeepSeek 母公司目前正以超過200億美元的估值尋求新一輪募資，並積極與阿里巴巴、騰訊等科技巨頭接洽入股事宜。